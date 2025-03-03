還原楊繡惠、白雲同框現場！江泳錡澄清「本就沒吵架」：我嚇昏

記者劉宛欣／綜合報導

藝人楊繡惠、白雲繼2022年突然認愛，卻於隔天宣布分手後，3日被週刊爆出兩人在本土劇女星江泳錡舉辦的春酒上，在眾好友的見證下「世紀大和解」。對此，江泳錡3日透過臉書發文，坦言看到報導後「嚇昏」，並為楊繡惠、白雲緩頰，兩人並非外傳的形同陌路、避免同台。

▲週刊報導楊繡惠、白雲在春酒宴上破冰。（圖／翻攝自楊繡惠臉書、年代提供）

江泳錡3日在臉書發文，提及看到新聞後「真的把我嚇昏了」，解釋楊繡惠、白雲都是她的好朋友，才會應邀參加她舉辦的春酒，「2位真的沒有什麼不合，所以哪來的破冰？」白雲之所以晚到，是因為前面有另一個飯局，到場時也很熱情的到處打招呼，楊繡惠則是坐在江泳錡旁邊，後來白雲來找楊繡惠喝酒，當下楊繡惠剛好不在座位上，等到楊繡惠回座，江泳錡才告訴楊繡惠。

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▲江泳錡發文澄清春酒始末。（圖／翻攝自江泳錡臉書）

隨後江泳錡拉著楊繡惠去找白雲，她澄清「他們2位本來就是朋友！真的沒有外傳成這樣，朋友少聯繫不代表吵架，請大家不要亂想啦！這樣以後我都不敢在找兩位一起出來」，對於在自己主辦的宴席，後續衍生出掀起討論的「破冰」報導，主動給出了內幕。

楊繡惠、白雲原是私交甚好的圈內好友，然而2022年5月女方卻突然社群上傳與男方十指緊扣的照片，宣告「我們在一起」，震驚眾人，沒想到隔天兩人就又開直播聲稱已分手。隨後，外界盛傳白雲不滿楊繡惠突認愛，感覺被趕鴨子上架，兩人因此漸行漸遠，甚至為了避免尷尬，不少節目為此盡量不讓兩人同台。