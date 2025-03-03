蕭秉治揮棒「重擊歌迷臉部」嚇瘋：對不起！　認了「滿糟糕的」

記者吳睿慈／綜合報導

歌手蕭秉治2024年以全新的《活著 Alive》演唱會重返南北雙蛋，台北小巨蛋創下完售佳績後，8月23日的高雄巨蛋也衝出9成票房，日前在高雄舉辦的簽票會就簽了超過5個小時。他近日特別前往台中舉辦專輯及演唱會簽唱會，千名歌迷擠爆台中大魯閣新時代購物中心廣場，看到歌迷支持，他說：「謝謝你們來，好久沒來台中。」相隔6年在台中辦簽唱會，也讓中部歌迷感到窩心。

▲蕭秉治台中舉辦簽票會。（圖／相信音樂提供）



蕭秉治寵粉100分，這次台中簽票會的歌單做出些微調整，希望讓歌迷每次參加簽唱會都有不同體驗，除了《完人》裡的〈勝利人生〉和〈我對你的愛沒有盡頭〉外，他選擇獻唱〈外人〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，以及首唱新歌〈想悄悄住進你的靈魂〉，〈想悄悄住進你的靈魂〉為電視劇《難哄》插曲，隨著戲劇熱播，插曲也一同登上KKBOX即時榜第一名，甚至也有歌迷留言：「因為這首歌，我追了這部戲。」歌曲MV已在相信音樂YouTube首播。

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▼▲蕭秉治不小心打到歌迷，所幸沒大事。（圖／相信音樂提供）







首唱新歌〈想悄悄住進你的靈魂〉讓歌迷開心不已，蕭秉治還準備了遊戲和歌迷互動，搭上最近的棒球熱潮，他以充氣球棒揮出幸運之球，奪得棒球的3位幸運歌迷可以上台合照，只是他揮出第一棒時，不小心重擊歌迷臉部，嚇到直呼「對不起」，自嘲「球技滿糟糕的」所幸球的材質是充氣球，歌迷沒有受傷。

▲蕭秉治與歌迷合照。（圖／相信音樂提供）



蕭秉治8日15點預計在高雄夢時代幸福廣場舉辦簽唱會，台北簽唱會由於還在喬場地檔期，請歌迷靜待消息。8月23日他帶著《活著 Alive》演唱會再次前進高雄巨蛋，門票僅剩零星票券可購買。