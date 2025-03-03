賈永婕「禁止老公傳1照」否則封鎖！結婚22年第一次發生…要求4點

記者陳芊秀／綜合報導

藝人賈永婕接任台北101董事長，全力投入商場拚業績。而她過去時常與老公王兆杰結伴出遊，近日透露結婚22年來，老公第一次要獨自去北海道滑雪，3日更曬出昔日合照，喊話：「人家也要滑雪啦，森七七！」

▲賈永婕結婚22年夫妻情深，近日透露老公第一次要獨自出國滑雪。（圖／翻攝自臉書）



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賈永婕連日來分享老公王兆杰單獨出國滑雪的趣事，她在2月21日詢問網友意見，更表示結婚22年來，從未發生過老公請假獨自旅行的情況，隨後更陸續分享老公準備的過程，夫妻互動引發關注。

老公出發前，賈永婕與老公約法三章，要求4點「不能教別人滑雪」、「不能生病」、「不能受傷」，以及「草莓大福只能吃一個」。這些規定既幽默又帶點小吃醋的意味，引來網友紛紛留言，有人笑稱這是夫妻間的甜蜜互動，也有人好奇背後原因，賈永婕則幽默回應，教滑雪可能會有肢體接觸，而吃草莓大福則是看不慣他過得太愜意。

▲賈永婕要求4點，幽默又有點小吃醋。（圖／翻攝自臉書）

而老公出國後，賈永婕曬出夫妻倆昔日滑雪的合照，配文「敢給我一個人去滑雪，最好很好玩啦！祝你幸福啦！」她也調皮地威脅若有人傳滑雪照片給她就會封鎖對方，而限動曬出北海道當地的街景，不過馬路兩旁都沒有積雪，令她PO文笑虧「有人在北海道，雪勒？」網友則笑回「原來是嫉妒有人可以去玩雪」、「看來是真的很想去啊」、「上班族的痛苦，辛苦了！加油」。

▲老公出國去，賈永婕曬滑雪合照喊話啦。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕分享北海道街景，笑問「雪勒？」（圖／翻攝自臉書）