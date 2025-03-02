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FEniX陳峻廷BL劇播最終回「塞爆西門町」　見面會超狂福利公開！

記者黃庠棻／台北報導

三立電視、日本SPO Entertainment Inc.及愛貝克思共同出品原創都會BL影集《全面管控》，1日於台北西門町的真善美劇院舉辦最終回一起看活動，主要演員張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩及該劇總監製蔡妃喬一同與粉絲見面，門票不到1分鐘就秒殺，現場超過200位粉絲熱情參與，全場尖叫聲不斷。

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

▲張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

在全球多個平台上架的《全面管控》自播出後在日本久居台灣BL冠軍，最讓粉絲津津樂道的「恆極宇宙世界觀」也帶動上一系列《恆久定律》的觀看點閱成長，恆人系列被粉絲瘋狂敲碗再拍。

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▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

《全面管控》將於7日於「VBL Series」YouTube頻道播出最終回，現場4位主演與粉絲搶先觀看最終回及幕後花絮，陳峻廷表示終於劃下完美的句點，可以參與這次的製作非常開心，但也隨即爆料「拍攝前期我很放心把自己交給哲偉，但到中間開始有點小後悔，因為我發現身上的傷越來越多，我好像太安心了」，面對自己表現出窒息式的愛，張哲偉則笑著道歉。

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

較少戲劇經驗的羅章恩則表示，很珍惜這次的演出機會，更透露劇中的搭擋洪言翔，是他在片場的定心丸，只要有洪言翔在就很能夠快速適應陌生的環境，可以放心地做自己。

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

▲張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

而現場也兌現了演員們與粉絲承諾的秒殺福利「全面三吹一」，由肌肉擔當張哲偉換上劇中陳峻廷穿過的襯衫，大方解開下排鈕釦，不吝嗇與粉絲分享好身材；活動隔日正好是洪言翔的生日，演員們也端出蛋糕為他慶生，與粉絲一同歡唱生日快樂歌，留下美好的回憶。

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

為了感謝VBL粉絲的熱情支持，《全面管控》寵粉無極限，即將於3月23日舉辦粉絲見面會，票券將在2日中午12點起於KKTIX售票系統販售，福利包括全場皆享有會後擊掌歡送HI-TOUCH、專場明信片，以及Video Call、4:1合照、專場寫真冊、親簽拍立得、演員親繪T恤抽選等。

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演BL影集《全面管控》。（圖／三立提供）

▲《全面管控》將舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

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全面管控, 張哲偉, 陳峻廷, 洪言翔, 羅章恩, 王盈堯

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