叫Uber發現司機是型男港星！「開BMW評分極高」…沈震軒認了吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

41歲香港男星沈震軒擁有型男顏值，因主演《使徒行者》等作品走紅。據網友近日在Threads爆料，他被發現當起Uber司機，使用的車輛是BMW，評分高達4.96，引發熱議。對此，本人昨日（1）拍影片證實，並說開Uber純粹是因為喜歡開車，同時也希望藉此補貼隧道費。

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▲網友叫Uber，發現司機是男星沈震軒。（圖／翻攝自Threads）

沈震軒發聲：「回應各位！多謝關心。」影片中，他身穿白色上衣坐在車內，誠懇地向大眾分享近況。他提到，最近網上對他的討論頻繁，甚至意外引發不少新聞，對此感到不好意思。同時，他也感謝大家的支持與鼓勵。他透露，過去兩年主要專注於經營自己的健身房，以及投入幕後劇本創作工作，「相對我以前只是主力做演員的時候，我現在做的事情是一個新的工作、新的挑戰，說真的是頗大壓力的」。

▲沈震軒拍影片回應開Uber原因。（圖／翻攝自臉書）

接著沈震軒表示，他喜歡駕駛，並將其作為減壓方式。他笑言，平時開車的路線，一個是去自己的店鋪健身房，一個是開車去工作，「我就想我這麽喜歡駕駛，不如順便登記一個平台，有人幫你設定一個路線，要是這麽幸運的話可以碰到一些粉絲，或一些不同的乘客，可以跟他們聊聊天。最主要就是一邊可以開車，一邊又可以幫補下隧道費，這樣也挺好的」。同時他也坦言，兩年前投入7位數開健身房，首次創業的他面臨巨大壓力，加上經濟環境不佳，健身房僅能維持收支平衡。他認為自己和大家一樣，都是為了理想去繼續努力的人，在面對生活中的高低起伏時，要保持身體健康並努力克服困難，並再次感謝外界的關心與支持。

網友輪番留言支持「加油，不要理其他人講什麼」、「加油支持你」、「任何工作都值得尊重，人總有高低起跌，大家都為生活而努力」、「明天會更好」。