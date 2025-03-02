記者張筱涵／綜合報導

大陸資深演員于洋今年1月永別妻子楊靜後，今（3月2日）傳出於3月1日晚間在北京辭世，享耆壽95歲，消息一出令影迷深感不捨。

▲于洋1日晚間辭世，享耆壽95歲。（圖／翻攝自微博／北京日報）



據《北京日報》報導，于洋1日晚間於北京離世，享耆壽95歲，他是新中國二十二大影星之一，1943年憑藉在電影《表》中飾演流浪兒童的出色表現，進入「滿洲映畫協會」擔任臨時兒童演員，自此開啟演藝生涯。

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于洋1948年加入東北電影製片廠，並於1954年考入北京電影學院表演專修班，1957年後歷任北京電影製片廠演員、導演、演員劇團團長，並曾擔任中國電影表演學會副會長及會長等職務。在1970年代主演並執導電影《戴手銬的旅客》，展現出色的導演才華，1991年更獲得大陸國務院特殊津貼，以肯定其在影視界的貢獻。

在演藝事業上，于洋主演了《衛國保家》、《生活的浪花》、《飛躍天險》、《英雄虎膽》、《山間鈴響馬幫來》、《暴風驟雨》、《水上春秋》、《青春之歌》、《大浪淘沙》、《火紅的年代》等多部經典電影，以扎實演技塑造出許多鮮明角色，深受觀眾喜愛。他的妻子楊靜亦為演員，於2025年1月辭世，兩人共同見證並參與了中國影壇的發展。其子于曉陽則為電影導演，於2005年因病離世。