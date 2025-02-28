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李珠珢今天抵達台灣了！「行李標籤露餡」超萌自拍融化粉絲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓「三振舞女神」李珠珢（이주은）加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，一舉一動都受到關注，隨著中職2025年賽事即將展開，她似乎為此提前一個月來台做準備，28日透過Instagram曬出機場照，行李上的標籤洩漏的她的行蹤，人已經抵達台灣。

▲李珠珢人在台灣了。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲「三振舞女神」李珠珢在台灣擁有許多粉絲。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

李珠珢28日在Instagram更新新的貼文，內文寫下「行李也太多了吧」，照片中可以看到她搭上了接駁車，背後從車窗可看到後面的中文看板，另一張照片則是拍攝了一大一小的行李箱，地點明顯在機場，對台灣粉絲而言最大亮點就是行李上的「TPE」標籤，顯示她現在人就在台灣，此外她也開心在限時動態曬出對著鏡子自拍比YA的可愛影片，看得出心情十分興奮。

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▲李珠珢人在台灣了。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢人在台灣了。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢人在台灣了。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢人在台灣了，一連曬出貼文與限時動態。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

此前，富邦育樂總經理陳昭如1月22日親自前往首爾，與李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約，李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員。隨後她於2月初打卡台灣，引起球迷關注，當時富邦育樂回應，證實李珠珢抵台，但為私人非公開行程，預計棒球季前會正式與外界見面，屆時相關消息將再一併公布。

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