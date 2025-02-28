林萱瑜放閃Junior「雪地嘟嘴貼臉」喜慶紀念日！　甜笑緊抱老公

記者顧齊祐／綜合報導

女星林萱瑜去年（2024）6月宣布和藝人Junior（韓宜邦）結婚，平時會在社群記錄日常的她，今（28）日在社群平台發文放閃，曬出兩人在雪地上的甜蜜合照，並且祝福Junior「生日快樂」。

▲林萱瑜靠在Junior身後，雙手抱住老公的頭。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜在Instagram曬出了一組她與Junior在雪地上的合照，畫面裡兩人都穿著深色的防寒套裝，並配戴著毛帽。Junior盤腿坐在雪地，林萱瑜則靠在他的身後，用雙手抱住老公的頭，露出幸福的笑容，看起來相當甜蜜。下一秒，林萱瑜坐到了Junior的身旁，並將臉貼向對方，做出嘟嘴表情，顯得十分可愛。

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▲林萱瑜坐到了Junior身旁，貼臉做出嘟嘴表情。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



林萱瑜也配文寫道「這趟日本之旅，我的快樂指數超越100分，終於有空來發發照片，這次旅遊都沒花任何時間整理與分享照片，第一次如此專注在旅程感覺真好」。同時也祝福老公「韓宜邦生日快樂，還有他說的求婚紀念日快樂」。

▲林萱瑜表示「這趟日本之旅，我的快樂指數超越100分」。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



貼文曝光後，網友們也受夫妻倆甜蜜的氛圍所感動，紛紛留言表示「好喜歡你們甜蜜的樣子」、「看到你們這麼幸福快樂真的很開心」、「你們登記結婚是去年6/12日，很快就也一周年了」、「哇！還是覺得你們好幸福甜蜜」、「好甜蜜，好閃喔」。