劉雨柔懷孕要尪陪被回「妳躺著我也不能做什麼」　氣到搥牆出血

記者劉宛欣／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，日前在大年初一無預警公開懷孕喜訊，令粉絲又驚又喜，曾被醫師診斷難以受孕的她，格外小心呵護肚中的寶寶。日前她登上《女人我最大》，侃侃而談在懷孕初期的不適，格外希望丈夫胡凱翔能夠更多陪伴在身邊。然而，老公卻常因為聚會而忽略她，甚至在一次爭執中，脫口而出說：「妳就在家躺著，妳不舒服也是不舒服，妳躺著我也不能做什麼，那為什麼我不能去聚會？」讓她氣得情緒失控，甚至導致了出血。

▲劉雨柔懷孕初期曾因老公局太多而不滿。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

劉雨柔希望丈夫能多陪在自己身邊，尤其是在孕期，需要對方的支持和幫助，她也理解當時她剛懷孕並且還未公開消息，因此胡凱翔並未意識到懷孕的重大性。所以身邊朋友都不知道這個消息，於是照常邀約他參加聚會，加上胡凱翔又喜歡與朋友們相聚，因此經常把妻子獨自留在家中，這也讓她感到非常難過和孤單。

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▲劉雨柔相當保護腹中的寶寶。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

溝通失敗讓劉雨柔心情受到很大影響，甚至氣得搥牆，她透露當時肚子變得異常硬，當晚出現小範圍的出血，這也讓她更加明白情緒對懷孕過程的重要性。現在她已經學會了如何調整自己的情緒，並將寶寶的健康放在首位，感覺壓力太大時，就會血拼紓壓，幫寶寶準備所需的物品。