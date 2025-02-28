能年玲奈「消失電視圈11年」終於復出！《小海女》爆紅卻遭封殺

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星能年玲奈（NON）因2013年演出《小海女》爆紅，不料隨後爆發與經紀公司合約糾紛，遭到長期封殺，從此無法再電視頻道露臉，後來改藝名「のん（NON）」再出發，近年逐步恢復工作。而她被傳將會接演春季日劇《Caster》（主播），這將是消失11年以來再度重返電視圈。

據日媒《女性SEVEN》報導，能年玲奈將在新劇飾演一名發現「新型萬能細胞」的女性科學家，但研究隨後被踢爆數據造假，最終陷入學術醜聞的風暴。而這個角色與日本2014年女科學家小保方晴子的 「STAP細胞事件」極為相似，當時小保方晴子的學術研究被質疑造假，隨後論文被撤、原本會取得的博士學位被取消。而一位電視圈相關人士透露，能年玲奈的戲份已於2月中旬拍攝完畢。

能年玲奈2013年演NHK晨間劇《小海女》爆紅，當時年僅20歲，被視為國民級偶像，卻與經紀公司爆發合約糾紛，甚至因此無法再用本名「能年玲奈」繼續在演藝圈活動，只好改藝名「のん（NON）」重新出發。她離開前經紀公司後，仍難以接到電視圈工作，改為進軍影壇，如今她已31歲，相隔11年再接演電視劇。

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阿部寬2012年主演電影《烏鴉的拇指》時，曾和能年玲奈合作，當時對方僅18歲。電視圈人士表示，希望能年玲奈能以這部戲作為重返電視頻道的跳板。