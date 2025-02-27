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《哪吒2》配音員怒提告公司！「欠薪、無故開除」還逼簽無良合約

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）推出後票房亮眼，火速登上全球動畫片票房冠軍，為了衝出更好成績，當地多家影院宣布延長上映至3月底，導演餃子身價也跟著水漲船高。怎料，近日該片卻爆出負面消息，一名《哪吒2》配音員遭到壓榨，被無故開除，甚至被拖欠薪資，怒而向公司提告。

▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》票房打破中國影史紀錄。（圖／翻攝自海報）

根據陸媒報導，一名《哪吒2》配音員日前發出爆料影片，她曾在《哪吒2》配音公司「成都聲娛文化」工作，因為被公司壓榨、無正當理由將她開除、拖欠工資等問題，目前已經正式提告。影片曝光後掀起熱烈討論，有陸媒採訪到當事人「小孟」，拿到了小孟當初與公司簽的合作協議，公司在協議內承諾2021年9月至2022年9月，會提供給小孟配音練習場所並進行職業訓練，每天還有10元（約台幣45元）午餐補貼以及10元（約台幣45元）交通津貼。

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▲《哪吒2》配音員怒告公司欠薪、不當解雇。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》配音員怒告公司欠薪、不當解雇。（圖／翻攝自微博）

小孟則需要參與工作、培訓，最終如果通過測試，就能簽下3年的工作合約，她無奈表示自己在2023年底轉正入職「第一個月我是月末入職，工資只有三塊多錢，第二個月是1100多元…兩年多都是貼錢上班。」開始領底薪和五險一金（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金）。

怎料到了2024年3月，小孟順利過了三個月的試用期後，卻得知配音員已無晉升通道，可能又要重新做回每月一兩千、沒有五險一金的配音練習生，簽約費也沒了著落。同一個月她為了維護權益，與公司老闆溝通，對方稱是「誤會」，沒想到過兩天她就被開除，理由是試用期沒過，如想和平解約，必須簽一個不許拍照、不能帶走的合約。她無奈表示「那份合同（合約）只保護公司利益，對我個人沒有任何好處，所以我拒簽了。」爭議曝光後，火速引起微博網友熱烈討論。

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