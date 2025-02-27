ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丁文琪懸賞2萬找記憶卡被酸摳門　「本來設定更高」曝原因

記者蔡宜芳／綜合報導

丁文琪在2017年與林宥嘉結婚，育有一對兒女。她24日透露自己遺失記憶卡，裡頭包含了幾趟家族旅遊的回憶，為此懸賞2萬元希望能尋回。不過，有網友酸她懸賞金額「太摳門」，對此，丁文琪分享了原因和心情，也表示：「目前已經比較消極在等待奇蹟出現的狀態。」

外送用▲▼丁文琪懸賞2萬找記憶卡被酸摳門　「本來設定更高」曝原因。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

▲丁文琪遺失包含家族旅遊紀錄的記憶卡。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

丁文琪27日在貼文中提到，有網友批評她懸賞金額只有2萬元太摳門，對此她解釋道，當初丈夫設定了一個更高的金額，但她認為這樣會太誇張，並不想引起不必要的新聞效果，「加上完全沒有想法記憶卡跟讀卡機會掉在哪邊。」因此決定設定2萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

丁文琪回憶起記憶卡遺失的過程，表示那天她和平常一樣將插著讀卡機的電腦放進包包裡出門，「Type-c接頭不算太容易隨便脫落，所以我真的不知道它是什麼時候遺失的。」直到晚上忙完小孩的事情後，準備工作時才發現記憶卡不見了，「總之設定很高的金額、吸引很多人特地去找不是我的目的，只是希望會在附近活動的人能幫我多留意一下。」

▲▼丁文琪懸賞2萬找記憶卡被酸摳門　「本來設定更高」曝原因。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

▲丁文琪為找回記憶卡懸賞2萬。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

丁文琪也提到，這幾天收到了很多善意的留言和回饋，對此她感到非常感激。她表示，家裡和車子都已經找過很多遍了，確實沒有找到記憶卡，小孩也沒有調皮藏匿的跡象。至於目前的心情，丁文琪說：「我目前崩潰的程度尚可以接受，因為記憶卡裡主要還是工作拍的商品照片，加上幾趟家族旅遊或露營的紀錄，所以也沒有見不得人的照片，大家放心。」

丁文琪表示，幸好特別喜歡的旅遊照片她都有先載在手機，但作為媽媽，每一幀孩子成長的紀錄都非常珍貴，她還是希望能找回這張記憶卡，「我下次再也不敢這樣直接插著讀卡機帶電腦出門了。」

▲▼丁文琪懸賞2萬找記憶卡被酸摳門　「本來設定更高」曝原因。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

▲丁文琪揭懸賞金設定為2萬元的原因。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【誰在看我？】副駕眼神好奇怪，近看竟是大黑狗！

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

港健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

港健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丁文琪, 林宥嘉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 才唱完小巨蛋...蘇打綠柏林開唱怕沒人　搶先公佈特別嘉賓！
  2. 曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體
  3. 快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
  4. 短今搭小黃走錯「13分路程變半小時」　司機1舉她慶幸：還好！
  5. LIVE／曾智希、陳志強結婚 「婚禮賓客全明星」《ETtoday》直播中
  6. 丁文琪懸賞2萬找記憶卡被酸摳門　「本來設定更高」曝原因
  7. 泰網紅過勞！過敏罹罕病「史蒂芬強森症候群」　全身流膿1天1夜病逝
  8. 富二代男星李伊庚突曝「揹千萬債務」！　認遭詐騙：感覺無法呼吸
  9. 女優激戰46國男人！狠酸德國男超無趣　大讚「1國男」最銷魂
  10. 《哪吒2》出品人指「台灣限制上映」　文化部：近2年無提出申請

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366