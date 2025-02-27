丁文琪懸賞2萬找記憶卡被酸摳門　「本來設定更高」曝原因

記者蔡宜芳／綜合報導

丁文琪在2017年與林宥嘉結婚，育有一對兒女。她24日透露自己遺失記憶卡，裡頭包含了幾趟家族旅遊的回憶，為此懸賞2萬元希望能尋回。不過，有網友酸她懸賞金額「太摳門」，對此，丁文琪分享了原因和心情，也表示：「目前已經比較消極在等待奇蹟出現的狀態。」

▲丁文琪遺失包含家族旅遊紀錄的記憶卡。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

丁文琪27日在貼文中提到，有網友批評她懸賞金額只有2萬元太摳門，對此她解釋道，當初丈夫設定了一個更高的金額，但她認為這樣會太誇張，並不想引起不必要的新聞效果，「加上完全沒有想法記憶卡跟讀卡機會掉在哪邊。」因此決定設定2萬元。

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丁文琪回憶起記憶卡遺失的過程，表示那天她和平常一樣將插著讀卡機的電腦放進包包裡出門，「Type-c接頭不算太容易隨便脫落，所以我真的不知道它是什麼時候遺失的。」直到晚上忙完小孩的事情後，準備工作時才發現記憶卡不見了，「總之設定很高的金額、吸引很多人特地去找不是我的目的，只是希望會在附近活動的人能幫我多留意一下。」

▲丁文琪為找回記憶卡懸賞2萬。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

丁文琪也提到，這幾天收到了很多善意的留言和回饋，對此她感到非常感激。她表示，家裡和車子都已經找過很多遍了，確實沒有找到記憶卡，小孩也沒有調皮藏匿的跡象。至於目前的心情，丁文琪說：「我目前崩潰的程度尚可以接受，因為記憶卡裡主要還是工作拍的商品照片，加上幾趟家族旅遊或露營的紀錄，所以也沒有見不得人的照片，大家放心。」

丁文琪表示，幸好特別喜歡的旅遊照片她都有先載在手機，但作為媽媽，每一幀孩子成長的紀錄都非常珍貴，她還是希望能找回這張記憶卡，「我下次再也不敢這樣直接插著讀卡機帶電腦出門了。」

▲丁文琪揭懸賞金設定為2萬元的原因。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）