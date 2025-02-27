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僅出道3天就遭毀謗造謠！　SM娛樂守護新人女團Hearts2Hearts：全面提告不寬待

記者張筱涵／綜合報導

Hearts2Hearts出道僅3天，網路上就出現不實消息、惡意攻擊與誹謗內容。SM娛樂27日透過旗下藝人權益保護舉報中心「KWANGYA 119」發表聲明，表示已確認網路上出現針對新人女團Hearts2Hearts的造謠和毀謗文章，並已著手進行法律程序，以確保藝人權益不受侵害。

外送稿用 ▲▼Hearts2Hearts。（圖／翻攝自Instagram／hearts2hearts）

▲Hearts2Hearts於24日正式出道。（圖／翻攝自Instagram／hearts2hearts）

聲明中指出，目前已有部分網友捏造事實，或基於未經證實的信息散播毫無根據的謠言，這些行為皆屬違法。SM娛樂強調，公司對此絕不姑息，也不會與相關人士達成和解，將採取強硬法律措施來應對這類惡意攻擊。未來也將持續監測網路輿論，確保旗下藝人能在健康的環境下發展。

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Hearts2Hearts是SM娛樂時隔5年推出的新女團，成員來自韓國、印尼、加拿大等地，共由8名成員組成，展現多國籍、多元文化的團體特色。她們於24日發行首張單曲專輯，主打歌〈The Chase〉以夢幻音效與獨特旋律交織，營造神秘氛圍，並以強烈貝斯合成器貫穿全曲，帶來豐富的音樂層次。歌詞傳達「我要走自己的路」的自信訊息，並展現對未來的期待與好奇心，由知名製作人Kenzie填詞，增添作品完整度。

【SM娛樂聲明全文】

您好，這裡是SM娛樂。

本公司已確認近期網路上出現針對旗下藝人Hearts2Hearts（하츠투하츠）的不實資訊、惡意攻擊及誹謗內容，並已正式啟動法律程序，以應對相關行為。

捏造事實或基於未經證實的信息散布毫無根據的謠言，皆屬明確的違法行為。本公司對此絕不姑息，也不會與相關人士達成任何和解，將採取最嚴厲的法律措施，堅決維護藝人的合法權益。

未來，SM娛樂將持續致力於保護旗下藝人，確保他們在健康的環境下發展。

感謝大家的支持與關心。

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