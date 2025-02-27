《換乘》海恩曾窮到住地下室！　「和蟑螂一起活」：家是我的自卑點

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星成海恩參加戀愛選秀節目《換乘戀愛》打開知名度，經常透過YouTube頻道與粉絲互動，最新影片裡，她公開新家日常生活，並透露了小時候家境貧窮的過去，「家其實是我的自卑之處，廣義來說應該是對於貧窮的自卑」，曾經住在半地下室的房子，和蟑螂一起生活。

▲海恩透露家曾經是她的自卑之處。（圖／翻攝自成海恩YouTube）



成海恩首度公開家裡的擺設與日常，住在白色裝潢為止的公寓，享受著專屬自己的小幸運，看起來平凡，但其實是她一直以來的夢想，坦言小時候家裡很窮，同學如果要到家中玩，她都會極力拒絕，「看《寄生上流》的時候我其實很痛苦，下雨就漏水，老是長霉，洗衣服都不會乾」。

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▲▼海恩過去跟蟑螂一起生活。（圖／翻攝自成海恩YouTube）



住在半地下室的她，除了和蟑螂一起生活，還有蜘蛛、螽等，由於家裡沒有床，她只能睡在地上，因此基本上各類的昆蟲都看過了。成海恩曾經被問「妳不怕蟲嗎？」她只是笑笑地回應：「我小時候和蟑螂一起生活，我只能抓牠們。」

成海恩曝光過往的自卑之處，由於她的開朗又活潑，很多人都沒想過「原來她是在貧困的家庭下長大」，她也承認：「我有盡量不要表現出『好像很窮』的感覺，因此更努力學習。」這段過去曝光，讓粉絲驚訝不已。