天王飛鳥涼認出「15年前台灣記者」：我們見過！　私訊李宗盛內容曝光

記者吳睿慈／台北報導

日本「神級歌王」Aska（飛鳥涼）相隔5年回到台灣舉辦演唱會，他27日先在台北與媒體見面，開場就以英文親切問候「long time no see（好久不見）」，看到台下熟悉的資深記者，他開心表示「我看到好多熟面孔，但當然也有新面孔」，感謝媒體到場。聊起2023年與李宗盛跟周華健在東京合體的「世紀演出」，他透露：「我剛剛到台灣有立刻傳訊息給李大哥『我到台灣了』。」兩人自合體後，交情至今仍延續著。

▲飛鳥涼Aska即將在3月1日在台開唱。（圖／記者屠惠剛攝）



Aska剛結束馬來西亞巡演，27日一早從當地飛來台灣，看到鐵粉接機，他驚訝表示：「我嚇了一跳，因為我不是從日本飛來，而是從馬來西亞飛過來，我很驚訝很多人知道我要來台灣。」雖是相隔5年再來，但他對於來台開唱的點滴詳細記在心，「1994年是在台北體育場舉辦接近2萬人的演唱會，那時候連屋頂上都有沒買到票的人在看，那個感動忘不了，而我也希望3月1日的演唱會可以有接近當年的感動」。

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當年台北體育館2萬觀眾的沸騰感，Aska至今難忘，他唱著鄧麗君的〈何日君再來〉，由於當年該首歌被禁播，沒想到經過他一唱，台下跟著大合唱躍上媒體版面，〈何日君再來〉沒多久後神奇解禁，「那個沸騰的感覺到現在都很衝擊，我聽說從那一天後台灣就解禁了。」

▲▼飛鳥涼Aska親切用中文打招呼，還認出15年前見過的歌迷。（圖／記者屠惠剛攝）



這次演唱會名稱為「Who is Aska？」，他解釋名稱：「因為我1994年、1996年都有來台灣開演唱會，當年會來開亞洲巡迴的日本歌手非常少，當年在台灣創下很大的紀錄跟話題，後來又來了好幾次台灣，但大家仍把我第一次來台灣的演唱譽為『傳奇』，只是畢竟也是35年前了，當年跟我一起經歷過那個時代的記者現在可能是高層、或退休了，這次看到新面孔，也有新血記者，所以呼應著我的演唱會名稱，想要介紹給大家認識。」

▲飛鳥涼Aska難望過去來台開唱的盛景。（圖／記者屠惠剛攝）



Aska記憶力驚人，場上看到熟悉記者提問，他馬上站起來驚呼「咦，我們見過吧！」該位記者害羞回答「15年前⋯」。不僅記得記者，他連楊宗緯2019年送上的巧克力金色麥克風都還保存著，他開玩笑地說：「日本地震很多，如果發生什麼事了，我把它當作備糧。」全場笑出來，主持人也幽默回答「那就是楊宗緯救了Aska」。貴為天王，但他為人親切，最後再次感謝「謝謝大家到場記者會，期待3月1日的演唱會」，並用中文說「非常感謝」。