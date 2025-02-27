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金渡娥「在台總收入高韓國20倍」！　裴垂鉉曝其中現實面…韓網熱議

記者張筱涵／綜合報導

啦啦隊員金渡娥和裴垂鉉日前一起上直播節目《SuToVe League》，大談啦啦隊文化外，也提到了台灣和韓國的薪資差異，讓南韓網友聽了都說「那必須去台灣發展啊」。

▲▼金渡娥,裴垂鉉。（圖／翻攝自YouTube／스포츠N플러스）▲▼金渡娥,裴垂鉉。（圖／翻攝自YouTube／스포츠N플러스）

▲金渡娥和裴垂鉉上節目談啦啦隊文化。（圖／翻攝自YouTube／스포츠N플러스）

金渡娥在節目中被問及在台灣與韓國的收入差異時，經過短暫思考後表示，在台灣的收入大約是韓國的20倍。不過，她特別強調這並非指球場應援的部分，因為兩地啦啦隊在球場上的薪資其實相差不大。真正的差異主要來自於台灣提供了更多的商業活動機會，例如相同長度的表演，約15到20分鐘，在台灣的酬勞明顯較高。

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資深啦啦隊成員裴垂鉉則補充說，並非所有人來到台灣都能獲得這樣的待遇，仍然取決於個人的人氣和累積的經歷，才能在市場上取得更多的機會和更高的報酬。

這段節目片段被轉載到南韓論壇theqoo後，南韓網友們紛紛表示「20倍的話一定要去啊」、「李多慧在台灣也拍了超多廣告，要是我也會選擇去台灣」、「我去台灣旅遊的時候，在西門町看到有很多人拿著相機，還想說是台灣藝人嗎？結果是韓國的啦啦隊員，覺得很神奇」、「這樣必須去啊，在韓國可能連最低薪資都賺不到」。

▲▼金渡娥,裴垂鉉。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

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