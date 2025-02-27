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曾敬驊「暈船片」竟犯2大錯誤！　網友清醒抓包：藥師開藥違法

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《童話故事下集》播出後討論熱度極高，其中曾敬驊飾演藥師，語氣溫柔卻是對誰都好的「中央空調」，令觀眾直呼暈船。而劇組近日公開一段藥師暈船片，曾敬驊對著鏡頭對患者關心呵護，然而網友卻抓包2大錯誤。

▲▼曾敬驊《童話故事下集》演藥師，影片意外被抓包錯誤。（圖／翻攝自Threads）

▲曾敬驊《童話故事下集》演藥師，為宣傳特別拍影片，卻意外被抓包錯誤。（圖／翻攝自Threads）

影片中，曾敬驊以藥師「劉文傑」的角色面對鏡頭說話，不僅語氣溫柔，眼神充滿電力，頻頻說「心跳怎麼那麼快啊」、「妳是不是心臟不舒服」、「光喝熱水是沒有用的」、「乖乖吃（藥）哦，不然我會擔心」。

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▲▼曾敬驊《童話故事下集》演藥師，影片意外被抓包錯誤。（圖／翻攝自Threads）

▲曾敬驊飾演暖男藥師，影片中語氣溫柔。（圖／翻攝自Threads）

然而部分網友直言「醒醒，藥師開藥違法」、「藥師不能開藥啦」、「驊驊很帥，但是你的聽診器前後戴反了」、「醫師才用聽診器好嗎」。依據藥事法第50條第1項規定：「需由醫師處方之藥品，非經醫師處方，不得調劑供應。」 如果藥局未依據醫師處方箋擅自販售處方藥，經查證屬實，將依據違反藥事法第50條第1項規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲▼曾敬驊《童話故事下集》演藥師，影片意外被抓包錯誤。（圖／翻攝自Threads）

▲網友抓包「藥師開藥違法」。（圖／翻攝自Threads）

▲▼曾敬驊《童話故事下集》演藥師，影片意外被抓包錯誤。（圖／翻攝自Threads）

▲網友抓包曾敬驊聽診器戴反了。（圖／翻攝自Threads）

而曾敬驊的電力也在網路掀起熱烈迴響，網友紛紛形容這段影片「有種戀語遊戲的感覺」、「想知道驊錄這段笑場幾次」、「心動沒解藥啦」、「這個藥局可能需要排隊看藥師」。而《童話故事下集》的藥師角色大受歡迎，連藥局都被網友找出拍攝地點。

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