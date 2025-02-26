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KIMIKO生日前夕收起訴書　親曝背後原因：遲來的正義

記者王靖淳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）自創運動品牌，不過日前卻疑似出現仿品。為此，KIMIKO今（26）日在臉書發文曬出起訴書，透露自己在生日前夕收到這份遲來四年的生日禮物——「檢察官正式對美型棒盜版集團提起公訴。」

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO在文中提到從蒐集證據到合作法律團隊對抗系統性的剽竊行為，以及在此過程中經歷的困難，如夜晚不斷接到訊息的煎熬和發現仿品時的恐懼。她認為，經過1460天的奮鬥，這次的起訴不只是象徵一個階段的勝利，也標誌著她長期努力的成果，更是為所有原創者發聲的戰鬥。

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▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO揭露盜版行為對台灣體適能產業造成的破壞。她指出，根據台灣運動產業協會2024年報告，盜版每年造成超過1.8億新台幣的損失，且導致商譽損害和品牌信任度下降，影響無數創作者。最後，KIMIKO呼籲大家支持原創，遠離盜版。她感謝那些在過程中提供幫助的學員、團隊成員以及公正的專業法律人士。她提醒，雖然司法程序才剛開始，但這已是向盜版行為宣戰的重要一步。

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

▲KIMIKO生日前夕收到起訴書。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

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