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被爆秘婚吳慷仁！邵雨薇現身正面回應　羞認「久沒見會想念」

記者蕭采薇／台北報導

青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》26日舉辦殺青宴，主演邵雨薇、初孟軒、賴雅妍、亮哲和李雪等人齊聚一堂，這也是去年底邵雨薇爆出與吳慷仁秘婚後，首度現身受訪。面對傳言，邵雨薇直球回應：「真的沒有啦！」她笑說：「不知道是誰講的，連我媽都打來問我。」

▲邵雨薇出席《啵ME之我的青春住了鬼》殺青酒會。（圖／記者林敬旻攝）

▲邵雨薇出席《啵ME之我的青春住了鬼》殺青酒會，並回應秘婚傳言。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

邵雨薇首度挑戰演出女鬼，同時挑戰武打戲和歌仔戲，與小7歲的初孟軒有段人鬼戀。初孟軒稱讚邵雨薇：「她在（戲）裡面真的很可愛，也比較主動，讓我有一些反應。」但被問到吳慷仁是否有現身探班，初孟軒大笑說：「我是沒有看到啦！」

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面對秘婚傳言，邵雨薇現身否認，但她和吳慷仁都是高雄人，過年期間一樣有和彼此的家人吃飯。是否有被逼婚？邵雨薇說：「沒有啦，我媽甚至以前還會說，30歲以前不准結婚。」因為媽媽覺得應該要趁年輕的時候，好好完成自己的夢想，「她就覺得以前都是被我們耽誤了。」

▲邵雨薇出席《啵ME之我的青春住了鬼》殺青酒會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）亮哲、賴雅妍、邵雨薇、李雪、初孟軒，出席《啵ME之我的青春住了鬼》殺青酒會。（圖／記者林敬旻攝）

吳慷仁去年西進中國拍戲，距離卻沒影響兩個人感情，邵雨薇坦言久沒見當然會想念對方，平時也經常視訊。邵雨薇笑說：「大部分都在聊貓的事。」不過邵雨薇這次挑大樑演女主角，還要練習歌仔戲身段，她坦言：「我壓力滿大的，他（吳慷仁）給我很多鼓勵。」而吳慷仁也有壓力，兩人就是互相打氣扶持。

▲邵雨薇、吳慷仁久違同框放閃。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

▲邵雨薇、吳慷仁新年久違同框放閃。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

兩人穩定交往5年，邵雨薇坦言，他們沒聊過結婚，也說自己還有想做的事。邵雨薇說：「我期望能拍到很好的戲。」而吳慷仁已經拿下金馬影帝和金鐘視帝，戲約不斷，邵雨薇說：「很替他開心，我不會覺得有壓力，我也很想要，就一起加油！」

初孟軒透露在片中與邵雨薇有曖昧人鬼戀，邵雨薇笑說：「本來以為他很安靜，但後來發現他超愛搞笑，而且對團隊每個人都很照顧，完全就是一個溫暖的人。」也稱讚他是「可愛小少年」，「現在很少看到這麼單純的男生，還會在現場尋找四片幸運草送給大家！」亮哲在旁笑言：「難道是少女漫畫裡面的男主角！」

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邵雨薇, 吳慷仁, 啵me之我的青春住了鬼, 初孟軒

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