YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉（Hailey）去年11月宣布結婚，今年1月公開懷孕喜訊，日前更舉辦寶寶性別派對，正式宣布將迎來女兒的誕生。目前懷胎半年的她，最近在頻道上傳新片，記錄懷孕初期所經歷的挑戰，同時也透露，自己在懷胎滿十二周去產檢時，被醫生告知沒有照到寶寶的鼻骨，讓她直接淚灑婦產科。

▲徐海莉今年1月公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／hsu_hailey）



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徐海莉提到，她原本在懷孕初期就想開始記錄產檢日記，但由於一些早期出現的併發症，例如輕微出血，讓她決定推遲這個計畫。她表示，當時在醫生的建議下，服用了安胎藥物以確保妊娠的穩定，不過此舉卻讓她常感到嗜睡。徐海莉更進一步透露，她在孕期的第三個月的一次例行的產檢中，遇到了一件令她相當擔憂的情況。

▲徐海莉懷胎三月產檢被告知寶寶沒照到鼻骨。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）

徐海莉表示，當時醫生在檢查後發現了一些異常的情形，不僅透露沒有照到寶寶的鼻骨，甚至提醒有機會生出唐氏兒，因此建議她到另一家婦產科做進一步的檢查，例如絨毛膜穿刺。為此，徐海莉坦言，當時她和老公面對這突如其來的消息，兩人無奈及焦慮的心情填滿了整個心房。

▲徐海莉坦言產檢時像被澆了冷水。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）



最終，徐海莉透露自己選擇立即預約進行絨毛膜穿刺，儘管這項檢查的風險略高，不過她也坦言，實際的穿刺過程並不疼痛，但心理的壓力和等待結果的焦慮，是讓她感到比較煎熬的。幸運的是，檢查結果顯示一切正常，寶寶最後也順利在四周後長出了鼻骨，讓她和老公感到相當欣慰。

▲徐海莉透露寶寶後來順利長出鼻骨。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）