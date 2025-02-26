田慧振新劇演職場媽媽　「想為已竭盡全力的天下母親們打氣」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員田慧振經歷喪夫李善均之痛後，推出新劇《Riding人生》（라이딩 인생），25日出席線上製作發表會，提到這次飾演同時兼顧事業與女兒教育的職業媽媽「李貞恩」，坦言自己與角色的相似度約70%。

▲田慧振接新戲飾演兼顧家庭和職場的媽媽。（圖／翻攝自X／ktstudiogenie）



田慧振表示：「我也是一位職場媽媽，確實與角色有共鳴，但現實生活中，我沒有像貞恩那樣對孩子的教育抱持著高度熱情，甚至常常感到迷茫。」她更直言，角色的名字「李貞恩」正好與自己的經紀公司代表以及一位親密好友同名，讓她感覺特別有緣份，因此接下此角色。

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談及選擇參演的原因時，田慧振透露：「身為母親，對於子女教育的關注是無可避免的，尤其本劇描述的大峙洞學區內激烈的教育競爭，讓我看了既心疼又感到遺憾。」她進一步表示，希望透過飾演這樣的角色，傳達溫暖給現實中同樣努力的媽媽們：「無論各位媽媽做出什麼樣的選擇，當下都已經盡了最大努力，想透過這部劇為大家加油打氣。」

此外，田慧振也分享了與趙敏修合作的心得：「敏修姐性格非常坦率，這一點反而讓我覺得相處自在。起初她表示對角色有些抗拒，但實際演出後，她完美地融入了角色，合作起來十分愉快。」

《Riding人生》改編自同名小說，描繪單親媽媽尹智雅（趙敏修 飾）與職業媽媽李貞恩（田慧振 飾）兩代女性，在為孩子奔波的學區人生中展開的溫情故事。