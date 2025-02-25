范瑋琪遭控「害死大S」怒提告　女兒歸寧宴成風波…王偉忠嚴肅發聲

記者黃庠棻／台北報導

王偉忠今（25）日出席監製舞台劇《今晚 台北有個大富翁》記者會，這也是愛徒大S過世後他第一次公開露面，只見他穿著深藍色毛衣搭配時髦的圍巾，看起來氣色相當紅潤，大方在媒體面前介紹舞台劇的劇情，分享自己在台北生活的回憶。

▲王偉忠公開露面。（圖／記者周宸亘攝）

而王偉忠1月底迎來家族喜事，大女兒王羚在晶華酒店舉辦歸寧家宴，當天大小S、具俊曄、阿雅、范瑋琪、陳建州、賈永婕、Melody等人都到場，隔沒幾天大S赴日旅遊卻因流感病逝，范瑋琪、陳建州瞬間被推上風口浪尖，網友直指夫妻倆是間接「害死大S的兇手」。

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▲大S、具俊曄參加王偉忠女兒歸寧宴。（圖／林慧晶IG）

對此，范瑋琪曾公開與醫師的對話自清，但隨後便刪除貼文，引發更多討論，24日負責她在大陸工作的經紀公司山河樂文化，正式委託律師蒐證，要求網友停止散播不實訊息，聲明上寫道「涉及范瑋琪及其親屬的不實資訊，這些行為已對范瑋琪及相關人員的精神、聲譽和形象造成了嚴重影響。 」

▲王偉忠談及范瑋琪夫婦。（圖／記者周宸亘攝）

而王偉忠今（25）日被問及范瑋琪因為參與他女兒的歸寧宴，被冠上「害大S染病」的標籤，也嚴肅說道「我不能幫他們兩個表達意見，就是如此」，至於有無傳訊關心陳建州夫婦，他則回覆「我所有人都會關心，有過關係的都會關心，但我一輩子不會在背後說別人任何事情」。