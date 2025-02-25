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港健身網紅William驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

記者劉宜庭／綜合報導

香港YouTube團體小薯茄近日陷入爭議，團員吳冰（阿冰）的妹妹吳泳被爆料疑似介入網紅健身教練William的婚姻，遭其新婚妻子FaFa在社群媒體上公開指控，並PO出疑似抓姦照、出軌對話截圖，瞬間掀起網友熱議。由於小薯茄成員曾與這位健身教練有合作關係，風波擴大後，小薯茄也緊急發聲明，表示已立即終止該健身教練的贊助合作，強調此事與公司及團員無關，並保留法律追訴權。

▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）

▲FaFa控訴William出軌。（圖／翻攝自IG）

FaFa今（25日）凌晨突然在IG限時動態連續發文，怒指丈夫William婚內出軌，對象竟是小薯茄成員吳冰的妹妹吳泳。她公開了一張半裸女子躺在地上的照片，並搭配文字：「我老公偷吃小薯茄泳泳。」更附上兩人的對話截圖，內容疑似有親密用詞。

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隨後，FaFa再度上傳影片，畫面中可見她在健身房內發現「一地衣物」，接著轉角上樓時，發現一名壯碩男子站在那裡，推測即為其丈夫William。此外，畫面右上角還疑似有一名女子閃避，FaFa直指該女子正是吳泳，並怒斥「上私人健身課還不用穿褲子？」

▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）

▲FaFa與William交往7年，去年11月登記結婚，怎料如今抓包丈夫出軌。（圖／翻攝自IG）

根據FaFa的說法，這並非她第一次發現老公偷吃，她透露：「這已經是第3次被我捉姦，這次連衣服都沒穿！」她形容當下的心情：「我現在打字手都還在發抖，親眼看到自己愛的人跟另一個女人裸體躺在地上，說沒開始，這感覺比吃屎還難受！」她甚至在動態中提到，這場婚姻讓她「崩潰到無法承受」，暗示已經決定離婚。此外，她還公開了與丈夫的爭執內容，質問到底發生幾次，丈夫最初否認、但最後承認：「3次。」然而，FaFa痛批：「到這刻還在說謊？」甚至強調：「我真的不想再忍了！」

▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）

▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）

▲FaFa還原事件經過。（圖／翻攝自IG）

由於William過去曾與小薯茄有合作關係，包括曾參加婚禮、共同拍片，事件曝光後，網友紛紛湧入小薯茄官方社群關切此事。小薯茄25日下午發出聲明，表示公司與旗下成員也是透過報導才得知此事，並第一時間終止與該健身教練的贊助合作，「就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。」

不過，對於網路上相關不實傳聞，小薯茄認為有必要澄清，「本公司及成員對事件並不知情亦不認同，在此嚴正聲明，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，本公司將保留一切法律追究權利。」聲明中更提到「基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，我們及後將不會對事件作任何回應，謝謝大家的關心和體諒。今後，小薯茄將繼續努力如初，專注於我們的工作。」

▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）

▲小薯茄聲明。（圖／翻攝自小薯茄臉書）

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