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林志穎曬30年前舊照　親揭喜歡棒球原因

林志穎日前現身大巨蛋，觀看WBCQ世界棒球經典賽資格賽。（翻攝林志穎臉書）

▲林志穎日前現身大巨蛋，觀看WBCQ世界棒球經典賽資格賽。（圖／翻攝林志穎臉書）

圖文／鏡週刊

50歲「不老男神」林志穎23日現身台北大巨蛋，與妻子陳若儀觀賞WBCQ世界棒球經典賽資格賽台灣對尼加拉瓜賽事，還登上大螢幕，讓不少粉絲驚呼連連。有人好奇，為什麼林志穎喜歡棒球？他在社群網站曬出30年前的照片，親自解答。

林志穎23日現身大巨蛋看球，兩度登上大螢幕，現場播放他30多年前的經典歌曲〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，一見到自己登上大螢幕，林志穎也開心和大家揮手加油，相當親切。有在場粉絲在網路上興奮說：「看球也能見到神獸級的人物」「好險今天至少有看到林志穎」。

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林志穎貼出《笑林小子》海報，以及參加「明星棒球隊」的照片。（翻攝林志穎臉書）

▲林志穎貼出《笑林小子》海報，以及參加「明星棒球隊」的照片。（圖／翻攝林志穎臉書）

林志穎也在臉書貼出多張當天的照片，並在限動貼出他1994年主演電影《笑林小子》海報，以及同年參加「明星棒球隊」投球的照片。他寫道：「有人問我為什麼喜歡棒球？戲裡演過+參加過明星棒球隊，跟背號40號追著洋基。」分享與棒球的緣分。

《笑林小子》於1994年上映，由朱延平執導，主演包括林志穎、郝劭文、釋小龍、徐若瑄及苑瓊丹等人。林志穎在片中飾演熱愛棒球的主角「皮少庭」，片中有棒球比賽橋段，電影以大量武術動作與幽默搞笑橋段為主，深受觀眾喜愛。

林志穎23日在大巨蛋看球，登上大螢幕。（翻攝林志穎臉書）

▲林志穎23日在大巨蛋看球，登上大螢幕。（圖／翻攝林志穎臉書）

另外，林志穎於1994年加入由澎恰恰號召成立的「明星棒球隊」，「明星棒球隊」於1992年成立，成員包括胡瓜、陽帆、童安格、趙傳等藝人，並分為「黑豹」和「花豹」兩隊，由豬哥亮和余天分別擔任領隊。林志穎的加入為球隊增添年輕活力，他與其他人一同練習、比賽，並多次舉辦慈善賽事。


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