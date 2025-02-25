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《善意的競爭》鄭秀彬末場戲「見惠利爆哭」　親談吻戲：姐姐引導

記者張筱涵／綜合報導

韓國新生代演員鄭秀彬近期因《善意的競爭》話題不斷，受訪時坦承隨著劇集播出，每次都感到期待與興奮，就如同角色在故事中的成長，她也透過這部作品拓展自己的演技。

▲▼鄭秀彬　惠利。（圖／翻攝自Instagram）

▲鄭秀彬出道第6年，近期以《善意的競爭》受到矚目。（圖／翻攝自Instagram）

鄭秀彬受訪時表示，導演希望演員們能忠於劇本，不受原作網漫的框架限制，「雖然劇情改編自網漫，但有許多新的變化，因此我更專注於劇本中瑟琪的故事，而非原作形象。」她也提到，《善意的競爭》採用了多元拍攝手法與獨特敘事方式，使得在表演上面臨新挑戰，但也因此更加投入角色。

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此外，鄭秀彬在劇中與惠利的吻戲在播出後引發熱烈討論，對此坦言，當時只是在順著角色情感演繹，沒想到會獲得如此大的關注，「拍攝時沒有特別覺得這是一場重要場面，完全沒想到會有這麼大的迴響，惠利姐姐的引導讓我能夠全心投入角色，這對我來說是很珍貴的經驗。」

▲▼鄭秀彬　惠利。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭秀彬和惠利的吻戲掀起討論。（圖／翻攝自韓網）

回憶學生時代，鄭秀彬提到自己曾在大峙洞補習，感受到競爭的壓力，這與劇中禹瑟琪的求生掙扎有相似之處，「當時我非常專注於解題，那份投入感讓我充滿自信。我還特別注意角色細節，比如努力學習的學生，手掌常常會被筆墨染黑，我也希望展現出這樣的真實感。」

最後一場戲時，鄭秀彬更因惠利的突然到訪而感動落淚，「惠利姐姐完成自己的戲份後，特地來探班，完全沒預料到，當看到她時，情緒瞬間湧上來，忍不住哭了。」她感性地表示，這部作品不僅是演技上的挑戰，更是充滿珍貴人情味的回憶。

至於未來目標，鄭秀彬希望透過演技為觀眾帶來溫暖，「現在的社會競爭激烈，很多人因此受傷、感到孤單，我希望能用演戲帶給這些人慰藉。」

▲▼惠利。（圖／翻攝自Instagram）

▲鄭秀彬末場戲看到惠利探班忍不住哭了出來。（圖／翻攝自Instagram）

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