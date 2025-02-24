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BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

記者黃庠棻／台北報導

BL劇《印象 青春》播出後深受觀眾喜愛，繼主CP徐謀俊和簡楨庭的師生床戲後，本周副CP朱宇謀和文威登的激情床戲也將登場，兩人在劇中客廳上演大尺度床戲，火車便當、狂熱親吻等畫面讓人臉紅心跳，因當時拍攝時並未清場，現場工作人員眼見這激情的一幕也紛紛面紅耳赤，直呼「實在太害羞了！」

▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

朱宇謀、文威登兩人都是第一次出演「男男床戲」，為了貼身互動，他們沒有做太多保護措施，全程真槍實彈上演。即便都是初體驗，朱宇謀、文威登在幾乎沒有NG的狀況下完成這幾顆鏡頭，展現專業的一面，畫面中，可以看到他們從床上戰到窗邊，不僅肢體交流讓人看得心癢癢，眼神中也流露了為愛不惜一切的霸氣與愛意。

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▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

拍戲過程中，朱宇謀、文威登相當入戲，數度摸到彼此下體，有一個畫面還投入到差點撞到一旁攝影師，也沒有影響拍戲情緒。朱宇謀說「這個處女秀真的不能漏氣，事前做了很多功課，也跟對手試過很多種拍攝角度，在最舒服的狀態下呈現我們想呈現的感覺。」

▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

特別的是，其實這場激情戲原本不在導演預設內，是朱宇謀、文威登一同去爭取來的，果真也表現出超乎程度的表現，讓導演與工作人員們開新眼界，對他們刮目相看。朱宇謀、文威登在《印象 青春》中飾演咖啡廳老闆與民宿老闆，朱宇謀在劇中喪妻，到了新地方開店療傷，意外找到文威登這個真愛就被掰彎，故事高潮迭起。《印象 青春》於KKTV、中華電信、MyVideo、海外愛奇藝等平台播出。

▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

▲朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有大尺度床戲。（圖／達騰娛樂提供）

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印象 青春, 朱宇謀, 文威登

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