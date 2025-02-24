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蘇打綠青峰認了：我的聲音有點不對　揭失聲內幕「已經山窮水盡」

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠去年展開成軍20周年的「二十年一刻」巡演，上週六、日2場睽違9年的小巨蛋演出也順利落幕，但青峰這兩天一直半開玩笑說可能是「最後一次巡演」，他昨也澄清沒有要告別舞台，不過還是在會後記者會上坦言：「我是花了多少力氣才能讓大家聽到不錯的狀態只有我知道，但其實我的聲音是已經有點不對了。」

▲▼蘇打綠《二十年一刻》台北小巨蛋演唱會後台慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲蘇打綠小巨蛋演唱會順利落幕。（圖／記者周宸亘攝）

青峰說，前年自己就頻頻失聲，看遍醫生都還是束手無策，「我有肌少症的基因，我真的看好幾年醫生，但已經山窮水盡，聲帶畢竟是肌肉在管，我就是天生體質合成不了這種東西（指肌肉） ，應該也是是年紀問題，我不適合當長青樹型的歌手。」

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昨晚蘇打綠驚喜演繹青峰為S.H.E創作的歌曲〈十七〉，不僅三位原唱在台下哭成一團，最後青峰把五位蘇打綠團員喚到身邊團聚，讓歌迷也感動落淚，青峰說自己對這首歌特別有感觸，「我其實不擅於告白，只能透過歌曲唱給觀眾聽，間接給他們告白，所以藉由歌也想送給團員們。」

▲▼蘇打綠《二十年一刻》台北小巨蛋演唱會後台慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲蘇打綠分享演唱會心情。（圖／記者周宸亘攝）

他想到之前重返柏林做復刻專輯，遺憾當年的導演已經離開，「我們已經到了可能會面臨和夥伴、朋友，慢慢沒有機會跟他們說你愛他的時候了。」也提醒大家珍惜當下，勇於向身邊人表達愛和感謝，他雖沒有正面回應大S猝逝事件，但他也表示上述的答案也可以回答這題。

而蘇打綠接下來將前往新加坡還有澳洲、歐洲、日本開唱，也驚喜透露正在申請高雄場地，不過高雄場地競爭激烈，青峰打趣向3月底演出的張學友喊話：「學友哥休息那２天，場地借我們用一下。」他們也說暫時不會採巡演模式，青峰笑說：「可能例如偶爾小巨蛋開一兩場，像池塘影夜那時候，或是找個場地變成像拉斯維加斯一樣駐點演唱，隨時身體不舒服就取消之類的。」

▲▼蘇打綠《二十年一刻》台北小巨蛋演唱會後台慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲蘇打綠開心敲冰磚。（圖／記者周宸亘攝）

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蘇打綠, 青峰

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