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BL男星拍戲「好友客串」鬥嘴笑場了！　LINE TV熱播台劇4片單公開

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV與海王天璽、愛奇藝國際站聯手推出全新BL劇《獨佔接班人》由毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶、鄭吏佑主演，劇中，王牌禮儀師唐篤知（毛祁生飾）為了訓練膽小接班人王湛（張家陞飾），對他展開一連串體力、記憶力上的魔鬼特訓。

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係逐漸曖。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》張家陞。（圖／LINE TV提供）

最新劇情中，唐篤知也將帶著王湛到禮儀公司接觸實際業務，該片特別邀請到了張家陞的好友陳柏文客串飾演同事，雖然是好友但卻是兩人首度合作拍戲，還有鬥嘴橋段，讓雙方拍到拚命忍笑。《獨佔接班人》每週五晚上8點在LINE TV、愛奇藝國際站全球首播。

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▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係逐漸曖。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》毛祁生（左）、張家陞關係逐漸曖昧。（圖／LINE TV提供）

陳柏文在《獨佔接班人》裡客串禮儀師「阿文」，遇上「菜鳥」張家陞來學習，一見面就先下馬威，在討論企劃告別式時還故意唱反調，甚至試探對方到底「有幾兩重」，在認真中碰撞出幽默詼諧的氣氛，張家陞坦言這次和陳柏文一起對戲，因為彼此太熟，導致他整個拍攝過程都覺得很好笑。

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係逐漸曖。（圖／LINE TV提供）

▲張家陞好友陳柏文（右）客串《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

張家陞解釋「有幾句台詞是我們現實生活鬥嘴會說的話，比如他說他是籃球校隊，問我會不會運動，我說『廢話，我以前是練體育的，我還會跨欄』害我演的時候差點笑場。」陳柏文說「之前有一起上過表演課，平常試鏡前也會跟彼此約時間練習，但這是第一次在劇組裡看他上工的樣子，跟平時很不一樣，很想鬧他，但看到他認真的樣子我就忍住了。」

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係逐漸曖。（圖／LINE TV提供）

▲張家陞好友陳柏文（右）客串《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

運動員出身的張家陞，也在《獨佔接班人》裡面運用到跨欄實力，在一場追逐戰中帥氣跳躍過許多障礙物，和毛祁生合力解決眼前困難。而雙向暗戀的徐瑋澤、朴靖恆，則要面對新一任相親對象紀欣伶的出現，紀欣伶將一別過往的甜美形象，化身成英姿颯爽的酷妹，搶奪朴靖恆，展開一場瘋狂三角戀。《獨佔接班人》每週五晚上8點在LINE TV、愛奇藝國際站全球首播。

▲《獨佔接班人》毛祁生、張家陞關係逐漸曖。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》副CP關係迎來轉折。（圖／LINE TV提供）

此外，LINE TV除了播出BL劇《獨佔接班人》之外，台劇片單還包含了安心亞、鍾承翰、許孟哲、石知田、梁家榕主演的《火車來去》；由侯怡君主演，集結了大批實力派本土劇演員的《好運來》以及探討職場愛恨情仇的《祕書俱樂部》，該片由賴雅妍、王傳一、修杰楷、張軒睿等人主演。

▲LINE TV 台劇片單。（圖／ETtoday製圖）

▲LINE TV 台劇片單。（圖／ETtoday製圖）

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