被葛斯齊開嗆「不是個咖」！知名經紀人為護大S反擊：善良很重要

記者劉宛欣／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2月初病逝在日本。近日，金牌經紀人陳孝志公開發文替大S發聲，揭露了她與前夫汪小菲的財務爭議。陳孝志指出汪小菲曾以大S名義貸款買豪宅，至今未償還款項。此外，陳孝志還批評狗仔葛斯齊，認為他應該在賺錢的同時堅守道德底線，這一言論也引發了葛斯齊的激烈反應，嗆他「不是個咖」。

▲陳孝志、葛斯齊為了大S而隔空開戰。（圖／翻攝自陳孝志、葛斯齊臉書）

陳孝志發文表示，自己尊重葛斯齊作為狗仔的工作與言論自由，但這並不代表認同葛斯齊的觀點。他指出最初葛斯齊批評汪小菲時，他覺得葛斯齊的立場清楚、是非分明，但當對方開始轉向偏汪小菲時，他感到疑惑並表示「賺錢應該要有道德底線，不該賺的不該碰」，這番言論隨即引來葛斯齊的不滿，直言陳孝志「不是個咖」。

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▲陳孝志發文反擊。（圖／翻攝自陳孝志臉書）

22日深夜，陳孝志再次發聲解釋自己為何站出來幫大S說話。他提到自己一直有保存好友語音和訊息的習慣，無論對方是否已經離世，這些珍貴的回憶對他來說意義重大，這次大S離世，他表示對於他人的感情生活一向不予置評，認為「感情的事，無論是戀愛、夫妻爭執，甚至離婚，旁人都沒有資格去評斷」，並強調感情中的雙方常常都有錯也都有對的時候，外人無法真正公正地評判。

然而，陳孝志也指出，當涉及到他認識的人時，就無法視而不見。他認為善良在現代社會變得不容易堅持，但他仍願意勇敢表達所知道的事實，為朋友發聲，即使因此遭受批評，他也覺得值得。陳孝志認為，人生在世，最可怕的不是死亡，而是因為錯過或不敢行動而留下遺憾。他最後強調，寧可勇敢去做，不要害怕失敗，至少未來回顧時不會對自己的人生感到遺憾。