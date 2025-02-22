F級AV女神慘遭意外破相！「臉爆血縫13針」傷勢曝光　悲認：很沮喪

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣AV女優及川海擁有F級上圍，身材姣好的她深受粉絲喜愛，然而她近日在社群的發文頻率大幅減少，不再公開露臉，引發了粉絲的疑問。隨著關注度提高，及川海終於在近日公開透露，原來是她遭遇事故，臉部傷勢嚴重，縫了13針。難過地表示目前不確定能否完全恢復原本的模樣，粉絲也才終於知道她未再分享露臉照片的原因。

▲及川海擁有甜美臉蛋以及姣好身材。（圖／翻攝自及川海X）

及川海日前透過X貼出了一張受傷後的病床照，臉部被紗布包裹，滲出血的傷口清晰可見，看得出她的傷勢不輕，一共縫了13針。她坦言一直在猶豫是否該公開自己的狀況，但既然已有粉絲發現異常，她決定開誠布公。她也表示，由於受傷，無法再分享以往的美照，不確定傷勢是否能完全痊癒，並且坦言「心情很低落」，希望粉絲能多多給予鼓勵，自己會努力養傷早日復出。

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▲及川海遭遇意外，臉嚴重受傷。（圖／翻攝自及川海X）

對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」也在「Play NO.1」上發文，指出及川海近期不僅發文變少，連拍攝工作和其他業務活動也都全面暫停。直到及川海本人公開了背後原因，才知道她受了這麼嚴重的傷，在文章中，她呼籲大家一起祝福及川海早日康復，並重返工作崗位。目前尚不清楚她受傷的具體原因。