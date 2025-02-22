KIMIKO醒來瞥見「床邊多一樣東西」！感動：這就是中年夫妻的愛情

記者潘慧中／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）2020年與大學教授王家玄結婚後，不時會和粉絲分享家庭生活。她21日便在社群網站透露，醒來後看到床邊多了一樣東西，不免湧上一股暖意，「這大概就是中年夫妻的愛情吧。」

▲KIMIKO的婚姻生活踏實又甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



KIMIKO透露20日晚間睡前，老公突然關心地問：「我幫妳買的鎂錠是不是吃完了？」這句話讓她瞬間感受到溫暖，原來伴侶始終默默關注她的身體狀況，甚至比她自己還清楚。

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「這大概就是中年夫妻的愛情吧，不需要轟轟烈烈，實實在在的行動就是最深的浪漫。」KIMIKO踏實地說道。但她也幽默地懷疑老公的貼心可能有動機，「只是怕我晚上睡不安穩把他踢醒。」

▲老公一直都會默默注意KIMIKO的身體狀況。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



玩笑歸玩笑，KIMIKO隔天早上看到床邊已經放了一瓶新的鎂錠時，真的很感動，「中年夫妻最深情的陪伴，莫過於隨時幫你補上空了的保健品。」但她也笑說既然如此，「明天打算順便放一個空空的錢包在旁邊試試看。」

KIMIKO Threads全文：



中年夫妻最深情的陪伴

昨晚睡前，老王突然問我：

「我幫妳買的鎂錠是不是吃完了？」

那一瞬間，心裡湧上一股暖流。

他一直默默關注著我的身體狀況，甚至比我自己還清楚。

這大概就是中年夫妻的愛情吧，

不需要轟轟烈烈，實實在在的行動就是最深的浪漫

但我懷疑，他其實只是怕我晚上睡不安穩把他踢醒

因為今天早上，床邊已經放上了一瓶新的鎂錠。

中年夫妻最深情的陪伴，

莫過於隨時幫你補上空了的保健品

明天，我打算順便放一個空空的錢包在旁邊試試看（笑