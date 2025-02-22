ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

KIMIKO醒來瞥見「床邊多一樣東西」！感動：這就是中年夫妻的愛情

記者潘慧中／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）2020年與大學教授王家玄結婚後，不時會和粉絲分享家庭生活。她21日便在社群網站透露，醒來後看到床邊多了一樣東西，不免湧上一股暖意，「這大概就是中年夫妻的愛情吧。」

▲KIMIKO的婚姻生活踏實又甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

KIMIKO透露20日晚間睡前，老公突然關心地問：「我幫妳買的鎂錠是不是吃完了？」這句話讓她瞬間感受到溫暖，原來伴侶始終默默關注她的身體狀況，甚至比她自己還清楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這大概就是中年夫妻的愛情吧，不需要轟轟烈烈，實實在在的行動就是最深的浪漫。」KIMIKO踏實地說道。但她也幽默地懷疑老公的貼心可能有動機，「只是怕我晚上睡不安穩把他踢醒。」

▲KIMIKO。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

▲老公一直都會默默注意KIMIKO的身體狀況。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

玩笑歸玩笑，KIMIKO隔天早上看到床邊已經放了一瓶新的鎂錠時，真的很感動，「中年夫妻最深情的陪伴，莫過於隨時幫你補上空了的保健品。」但她也笑說既然如此，「明天打算順便放一個空空的錢包在旁邊試試看。」

KIMIKO Threads全文：

中年夫妻最深情的陪伴
昨晚睡前，老王突然問我：
「我幫妳買的鎂錠是不是吃完了？」
那一瞬間，心裡湧上一股暖流。
他一直默默關注著我的身體狀況，甚至比我自己還清楚。
這大概就是中年夫妻的愛情吧，
不需要轟轟烈烈，實實在在的行動就是最深的浪漫
但我懷疑，他其實只是怕我晚上睡不安穩把他踢醒
因為今天早上，床邊已經放上了一瓶新的鎂錠。
中年夫妻最深情的陪伴，
莫過於隨時幫你補上空了的保健品
明天，我打算順便放一個空空的錢包在旁邊試試看（笑

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

KIMIKO

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭秉治開直播「當眾罕見1舉動」　鼓鼓嚇壞：你還要彈鋼琴
  2. 一隻阿圓「信用卡被盜刷21萬」　一查竟是外送平台：嚇人
  3. 小嫻副修鋼琴「練到前臂完全僵硬」！老師示警一徵兆：久了手會壞掉
  4. 去年11月生產臧芮萱春酒自爆已開機　老公更嗨再爆「沒停過」
  5. 台應援跳錯「遭韓啦啦隊評論」樂天女孩發聲！求勿貶低：覺得失誤合理
  6. KIMIKO醒來瞥見「床邊多一樣東西」！感動：這就是中年夫妻的愛情
  7. INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會
  8. 摯友來電約見面…卻猝逝留遺憾　玖壹壹師弟崩潰痛哭
  9. 姊妹三人7千元被賣到歌仔戲班　秀場皇后藍如潔悲慘童年曝光
  10. 《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366