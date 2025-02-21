記者張筱涵／綜合報導

南韓音樂劇女神李尚雅（音譯）於20日透過社群平台親自宣布婚訊，表示將在6月與長期相知相守的伴侶攜手步入婚姻。

▲李尚雅結婚。（圖／翻攝自Instagram／2_sang.a_）



李尚雅在發文中透露：「即將到來的6月，我將與這段長時間以來一起分享喜悅與悲傷的最棒夥伴舉辦婚禮。」她坦言，原本對於何時公布這項消息感到猶豫，最後決定提前告知大家，並感性寫道：「今後我們會像現在一樣相互扶持，努力過好每一天，希望大家能夠多多祝福並給予支持。」

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此外，李尚雅也表示：「雖然是有些提早公布的消息，但之後會慢慢向大家致意，希望大家都能迎接溫暖的春天，謝謝大家。」同時，她也公開了一張自己身穿純白婚紗的照片，散發幸福氛圍，粉絲紛紛留言祝福，趙權也特別留言：「哇！六月的新娘！」

李尚雅於2013年憑藉音樂劇《Wicked》出道，之後陸續參演《Kinky Boots》、《Grease》、《尤金與尤金》、《悲慘世界》、《邪惡死靈》及《Eye Charm》等多部音樂劇，展現了多樣的舞台魅力。這次宣布婚訊，令粉絲與戲劇圈好友都感到驚喜與期待。

【李尚雅IG全文】

大家好，我是李尚雅。即將到來的6月，我將與這段長時間以來一起分享喜悅與悲傷的最棒伴侶舉辦婚禮。

原本覺得這個消息似乎還有點早，不知道該如何、何時向大家傳達這個消息，因此考慮了很久，最終決定提前向大家報告。我們會像現在一樣互相支持，努力過好每一天，希望大家能夠多多祝福並給予支持，真的非常感謝！

雖然這是一個稍微提前公布的消息，但未來會陸續向大家見面並親自致意。希望大家都能迎接溫暖的春天，謝謝大家！