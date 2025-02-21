ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李尚雅結婚了！喜曝甜美婚紗　趙權秒送祝福：六月新娘

記者張筱涵／綜合報導

南韓音樂劇女神李尚雅（音譯）於20日透過社群平台親自宣布婚訊，表示將在6月與長期相知相守的伴侶攜手步入婚姻。

外送稿用　▲李尚雅。（圖／翻攝自Instagram／2_sang.a_）

▲李尚雅結婚。（圖／翻攝自Instagram／2_sang.a_）

李尚雅在發文中透露：「即將到來的6月，我將與這段長時間以來一起分享喜悅與悲傷的最棒夥伴舉辦婚禮。」她坦言，原本對於何時公布這項消息感到猶豫，最後決定提前告知大家，並感性寫道：「今後我們會像現在一樣相互扶持，努力過好每一天，希望大家能夠多多祝福並給予支持。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，李尚雅也表示：「雖然是有些提早公布的消息，但之後會慢慢向大家致意，希望大家都能迎接溫暖的春天，謝謝大家。」同時，她也公開了一張自己身穿純白婚紗的照片，散發幸福氛圍，粉絲紛紛留言祝福，趙權也特別留言：「哇！六月的新娘！」

李尚雅於2013年憑藉音樂劇《Wicked》出道，之後陸續參演《Kinky Boots》、《Grease》、《尤金與尤金》、《悲慘世界》、《邪惡死靈》及《Eye Charm》等多部音樂劇，展現了多樣的舞台魅力。這次宣布婚訊，令粉絲與戲劇圈好友都感到驚喜與期待。

【李尚雅IG全文】

大家好，我是李尚雅。即將到來的6月，我將與這段長時間以來一起分享喜悅與悲傷的最棒伴侶舉辦婚禮。

原本覺得這個消息似乎還有點早，不知道該如何、何時向大家傳達這個消息，因此考慮了很久，最終決定提前向大家報告。我們會像現在一樣互相支持，努力過好每一天，希望大家能夠多多祝福並給予支持，真的非常感謝！

雖然這是一個稍微提前公布的消息，但未來會陸續向大家見面並親自致意。希望大家都能迎接溫暖的春天，謝謝大家！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

前妻出櫃後娶山東！楊大正二度離婚陷低潮　「知情人曝原因」

前妻出櫃後娶山東！楊大正二度離婚陷低潮　「知情人曝原因」

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

獨家／具俊曄悲傷過度　無限期停工記者會活動全取消

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

前妻出櫃後娶山東！楊大正二度離婚陷低潮　「知情人曝原因」

范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜

男星父親出意外！　「樓梯間跌倒撞到頭」鄰居發現急送醫...遺憾過世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李尚雅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 范瑋琪二度刪文！　PO醫生對話「截圖時間不同」原因瘋猜
  2. 八點檔女星攤牌控「遭大牌演員劈腿」！耳機定位抓鐵證 1特徵洩身分
  3. 你是選「開超跑的玄彬」還是「肌膚無敵的玄彬」？粉絲選不出來差點崩潰
  4. 韓音樂劇女神結婚了！喜曝甜美婚紗　趙權秒送祝福：六月新娘
  5. 懷孕3個月坐博愛座「遭阿嬤用雨傘戳腿」　女星被逼起身…結果換孫坐
  6. 小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形
  7. 范瑋琪怒了！　衰挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點
  8. 李連杰睽違半年更新IG　帥氣近況照曝光了
  9. 薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了
  10. 42歲胡歌遭瘋傳「罹肺癌住院」！　工作室闢謠引粉絲不滿：在幹嘛？

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366