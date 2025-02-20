《黑澀會》米奇懷孕不到半年「胖5kg了」！近況照曝：想吃就吃

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年12月開心宣布懷孕的好消息，令粉絲又驚又喜。不時會和粉絲分享孕況的她，20日坦言目前已經胖了5公斤。

▲黃鈺文曝光近況照坦言已經胖了5公斤。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文在Instagram限時動態透露，20日量體重發現，懷孕未滿6個月的自己已經胖了5公斤，「整個孕期希望不要胖超過10公斤！」但她也解釋沒有想節食，「目前是想吃就吃的那種。」

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▲黃鈺文懷孕後不忌口。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



回到新加坡立刻上健身房的黃鈺文，同時也附上了近況照，可以看到她隨興紮起頭髮，穿著黑色背心和短褲，四肢穠纖合度，外表看不出來有太大變化。

▲▼黃鈺文即將迎來寶貝兒子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



事實上，黃鈺文曾坦言本來對生小孩沒有興趣，直到「遇到了一個想一起生小孩的伴侶」，她才決定展開這場新的冒險，「準備好了嗎？當然沒有啊～但人生不就是邊走邊學嗎？目前策略：不提前焦慮，100%享受小生命在肚子裡的奇妙時刻。」