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快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

記者蕭采薇／台北報導

大S（徐熙媛）在農曆新年期間，因感冒併發肺炎，不幸在日本離世，享年48歲。前男友周渝民（仔仔）一直未有回應，20日首度露面出席活動。被問到大S離世的感慨時，周渝民說：「我（當然）有感受，我要悼念一個人，對我來講相對簡單。但對我來說，發表太多言論，會很痛苦，希望大家把重點放在該關心的人身上。」

▲▼Loro Piana限定店開幕記者會-周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

▲周渝民首露面出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

大S離世後，仔仔一直未發聲，20日首度露面出席活動。周渝民透露，其實他年後就開始工作，面對媒體關心，周渝民先是冷面笑匠式的開玩笑說：「我怎麼不知道你們關心我，其實不用太關心，我的生活還是一樣。」

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▲▼Loro Piana限定店開幕記者會-周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

▲周渝民首露面出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

他出席品牌活動，透露該品牌是太太喻虹淵的愛牌，「我很開心家裡有個人，可以陪我聊天，跟我分享。」至於太太是否近日有特別陪伴？周渝民說：「我知道你們想問什麼，我一直以來不是很喜歡把情緒放到檯面上的人，應該在意的是家屬情緒，大家多多關心他們就可以。我們這些邊邊角角的人，就不用太在意。」

▲▼Loro Piana限定店開幕記者會-周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

▲周渝民出席品牌活動，並透露是太太喻虹淵的愛牌。（圖／記者周宸亘攝）

周渝民與大S交往多年，過去和小S、徐家人關係都不錯。是否有對家屬慰問？周渝民表示：「我們有滿久沒聯絡，我也很少上綜藝節目，所以很少碰到。」至於先前被冒用帳號連發多則動態悼念大S，周渝民表示，先前並不知道此事，「因為我消失在網路15年以上了，認識我的人就會知道不是我。」

▲▼Loro Piana限定店開幕記者會-周渝民。（圖／記者周宸亘攝）

▲周渝民首露面出席活動，回應大S離世消息。（圖／記者周宸亘攝）

 

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大S, 徐熙媛, 小S, 周渝民

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