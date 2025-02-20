記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber「那個女生Kiki」19日在社群網站上傳影片，畫面中的她一臉憔悴地說，飛去越南富國島就算沒吃海鮮，最後還是送醫了，「千躲萬躲還是躲不過…太恐怖了…大家出國一定要小心。」

▲Kiki在富國島生病了。（圖／翻攝自Instagram／minikiki_0529）



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Kiki透露飛往富國島前有在網路上做了很多功課，看到有人說夜市的海鮮可能不新鮮，她就完全沒吃，而且盡量都吃高評價的餐廳，沒想到晚上突然感覺喉嚨一陣刺痛。

▲Kiki突然冒出4個症狀。（圖／翻攝自Instagram／minikiki_0529）



不只這樣，過了約兩小時，Kiki的症狀變成連口水都快吞不下去，頭也開始昏昏的，呼吸還越來越不順暢，於是決定前往當地人建議的國際醫院看醫生。

▲Kiki緊急前往當地唯一的國際醫院。（圖／翻攝自Instagram／minikiki_0529）



Kiki等了一個多小時才看到醫生，被診斷是遭細菌感染的急性咽喉炎，因喉嚨嚴重發炎，醫生還開了抗生素給她，吃完兩、三個小時才逐漸好轉。

▲Kiki被診斷出急性咽喉炎。（圖／翻攝自Instagram／minikiki_0529）



對此，Kiki提醒大家一定要照顧好免疫力，因為她前一個禮拜常熬夜，還忙到忘記吃保健食品，「所以身體就在一個抵抗力很差的狀況下中獎了。」