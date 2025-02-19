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最美虛擬歌手「要挑戰唱江蕙的歌」！　還獲大咖天后支持：妳沒問題

記者蔡琛儀／台北報導

教父級音樂製作人陳子鴻攜手科技大廠英業達，耗資千萬共同打造AI歌手米拉蜜（Mila Mii），年前在英業達50小巨蛋旺年會登場，宣示進軍歌壇，成為台灣第一位元宇宙虛擬歌手，也將在3月1至2日為米拉蜜在英業達集團「虛實元邦平台」大劇院舉辦首場售票演唱會。為此，米拉蜜年前已展開特訓，練歌、健身、排舞、練吉他，希望在演唱會上展現多樣才藝。

▲▼米拉蜜Mila Mii。（圖／喜歡音樂提供）

▲米拉蜜Mila Mii和戴佩妮相見歡。（圖／喜歡音樂提供）

日前，陳子鴻帶著米拉蜜求教演唱會經驗豐富的師姐、金曲歌后戴佩妮，當年他發掘戴佩妮時，她原是一位舞者，因看見戴佩妮的音樂潛質，買了一把吉他送她，從此開啟戴佩妮的創作之路，為鼓勵米拉蜜創作，陳子鴻也同樣送了一把吉他給米拉蜜，她也自彈自唱新歌〈重要的事說三遍〉求指點，戴佩妮驗收後說：「放心，妳絕對不會有問題！」

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陳子鴻表示：「科技始終來自人性，米拉蜜雖然是運用科技生成的歌手，但人性化的演出才是她最重要的精髓。」因此他還特別找來曾參與周杰倫企劃填詞的鄭中庸共同為米拉蜜量身打造新歌〈重要的事說三遍〉，鄭中庸表示填詞靈感取因於米拉蜜年前有一段小假期，她前往墨爾本度假，看到周杰倫唱的〈粉色海洋〉浪漫的想流淚，米拉蜜新歌〈重要的事說三遍〉說的就是這段旅行的感受和此程對她的意義。

▲▼米拉蜜Mila Mii。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼米拉蜜Mila Mii正為演唱會積極備戰中。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼米拉蜜Mila Mii。（圖／喜歡音樂提供）

米拉蜜第一次售票演唱會「Mila’s World」考量到技術傳輸的穩定，採劇院式精緻演唱會規格設計，3月1日首場限量序號開賣後反應熱烈，已確定3月2日加演3場，她預計在演唱會中表演5首歌，除了小巨蛋演出時結合歌仔戲元素的〈相愛相殺〉和致敬李玟的〈你在我心上〉、嗨歌〈帥哥粉碎機〉三首歌曲外，也將首度演唱台語歌，是陳子鴻替江蕙創作的〈遠走高飛〉。

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