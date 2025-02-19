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放話跟孫生離世惹議「網紅DK道歉了」！　認太無腦：我聖母病發作

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber孫生因性騷擾事件引發輿論關注，被控對A女襲臀，又遭反骨男孩團隊宣布解約切割，情緒陷入崩潰。據YouTuber「異色檔案」DK透露，孫生有「離世念頭」，更稱如果對方離開，自己也會「跟著走」，引發網友憂心，事隔一日，他再度發文對外致歉，「我昨天聖母病發作，但現在完全清醒了。」

▲▼ DK私下和孫生對話。（圖／翻攝自孫生IG、DK Threads）

▲DK私下和孫生對話。（圖／翻攝自孫生IG、DK Threads）

DK先前斥責孫生性騷，但隨著孫生遭判刑又被團隊解約，情緒陷入低潮，甚至動了輕生念頭，他一度也受到影響，放話要負責：「因為他離世，我害的，我會離世，所以負責到底。」許多網友紛紛湧入勸阻，在休息一天後，他19日再度發文坦承昨晚聖母病發作，「真的要感謝昨天一直在勸我的所有朋友，當下沒有辦法看進去你們的建議，但我現在完全清醒了，謝謝，每個人都有他自己的課題，我攬在身上幹嘛，而且我第一次發現原來自己有聖母病。」

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▲DK道歉了。（圖／翻攝自DK Threads）

▲DK道歉了。（圖／翻攝自DK Threads）

對於自己的不當發言，DK也再次道歉，並接受外界批判，「我昨天的發言真的是無腦，而且給大家帶來不好的觀感，大錯特錯。」他前一晚透露，孫生已前往醫院接受鎮定治療，並開立憂鬱與安眠相關藥物，也以自身短暫的社工經驗判斷，孫生的情緒並非假裝，並建議他遠離網路與工作。


 

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