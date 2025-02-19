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《童話故事下集》姚愛寗受封「台版小松菜奈」　還是才華滿分的攝影師

《童話故事下集》「小鹿」姚愛寗真的有34歲？清新氣質受封「台版小松菜奈」還是才華滿分的攝影師，讓人怎能不愛她！

▲姚愛寗。（圖／取自姚愛寗IG）

圖文／CTWANT

Netflix熱播台劇《童話故事下集》熱度不減，其中由姚愛寗飾演的「陳思鹿」，更是成為全網討論的焦點！這位溫柔卻堅韌的單親媽媽，在劇中的情感糾葛與現實掙扎，讓人又心疼又想保護。除了戲劇表現之外，姚愛寗本人的魅力與故事同樣值得關注！現在就帶你看看她的三大亮點！

1.陳思鹿－堅強又柔軟的單親媽媽

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在劇中，姚愛寗飾演的陳思鹿是一位在職場奮鬥的單親媽媽，為了照顧孩子，總是在忙碌與生活壓力中來回奔波，然而，她的內心卻藏著一份對愛情的期待，面對曾學友的溫暖與幫助，讓她漸漸產生情愫，卻又不敢輕易跨越界線。大部分女生都說要是男朋友或老公身旁有這種看似無害的角色就慘了，也確實有不少男生網友回應：「職場上有這麼可愛又會崇拜你的後進，很難不心動！」看來大家的擔心果然是有道理的XD。

《童話故事下集》「小鹿」姚愛寗真的有34歲？清新氣質受封「台版小松菜奈」還是才華滿分的攝影師，讓人怎能不愛她！

▲姚愛寗在《童話故事下集》飾演單親媽媽。（圖／取自姚愛寗IG）

2.34歲卻仍保持「精靈系少女感」，還因整骨意外長高！

姚愛寗以清新脫俗的氣質，被封為「台版小松菜奈」，即使已經34歲，仍然散發著少女般的魅力。更讓人驚訝的是，她曾因為上表演課時發現體態不正，在接受整骨調整後，意外讓身高從158公分長到了160公分，這個「再發育」的經歷引起不少討論，網友笑稱：「這個方法哪裡學？還來得及嗎？」

《童話故事下集》「小鹿」姚愛寗真的有34歲？清新氣質受封「台版小松菜奈」還是才華滿分的攝影師，讓人怎能不愛她！

▲姚愛寗被封「台版小松菜奈」。（圖／取自姚愛寗IG）

3.不只是演員，還跨足攝影，曾出版個人攝影集！

除了演戲，姚愛寗還是一名充滿藝術感的創作者，她曾推出攝影集《みつめ》，透過鏡頭記錄生活中的細膩情感，還舉辦了攝影展，她表示：「透過展覽可以聽到大家對於我的作品的觀點」，這種獨特的藝術視角，讓她在演藝圈中成為極具個人風格的存在，不只是演員，更是具備創作靈魂的藝術家。

《童話故事下集》「小鹿」姚愛寗真的有34歲？清新氣質受封「台版小松菜奈」還是才華滿分的攝影師，讓人怎能不愛她！

▲姚愛寗曾推出攝影集及舉辦攝影展。（圖／取自姚愛寗IG）

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