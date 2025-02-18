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利菁結婚25年「禁止老公用社群軟體」！　宣示主權：生活只能有我

記者孟育民／台北報導

《后宮歐買尬》由「犀利天后」利菁與「荒謬大師」沈玉琳聯手主持，內容勁爆又逗趣。今（18日）播出最新一集「抓軌特攻隊」，邀請八點檔女星璟宣、啦啦隊女神琳妲、王嫚萱（湘瑩）、趙正平、小優，分享慘痛的被劈腿經驗。節目中，眾人熱烈討論如何善用社群軟體揪出軌跡，沒想到主持人利菁竟語出驚人：「我不准我的老公有任何社群軟體，甚至連通訊軟體都會先過濾！手機也不准鎖屏，他的婚姻生活只能有我！」霸氣宣言引發現場一片驚呼。

▲▼ 利菁。（圖／東森超視 提供）

▲利菁不准老公有任何社群軟體。（圖／東森超視 提供）

其中，八點檔女星璟宣控訴遭資深前輩劈腿的過程。拍戲期間前輩呵護備至，還特地從北部南下探班，讓她墜入愛河。不料，璟宣開始頻頻接到「未知號碼」的無聲來電，加上無意間利用手機的尋找功能，發現男友竟連續三天都待在同一個陌生地方，最後通訊軟體更跳出疑似是小三的加好友通知，讓她認清被劈腿的事實而崩潰。

▲▼ 利菁。（圖／東森超視 提供）

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▲璟宣遭資深前輩劈腿。（圖／東森超視 提供）

啦啦隊女神琳妲也分享被男友劈腿的慘痛經驗。她表示自己經常在男友家垃圾桶裡發現卸妝棉，或是男友總是提醒她某天不要來找他，因為親姐姐要來借住。這些蛛絲馬跡讓琳妲心生懷疑，於是她偷偷查看男友的社群網站活動紀錄，驚覺男友總是對同一位女生按讚、留言，點開一看，才發現對方竟然是自己的高中同學！更令人震驚的是，該名小三還嗆聲說，她和琳妲的男友早已在一起長達五、六年，原來琳妲自己才是小三。

▲▼ 利菁。（圖／東森超視 提供）

▲琳妲驚覺自己成小三。（圖／東森超視 提供）

除此之外，其他來賓也分享許多抓「軌」秘訣，例如利用外送員當抓「軌」密探、查看汽車電子收費紀錄、背下開車的里程數等。

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利菁, 后宮歐買尬, 沈玉琳

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