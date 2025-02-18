陳妍希「離婚陳曉傳一年」終鬆口認了！　經紀人聽聞祝福：會轉達

記者蕭采薇／台北報導

陳妍希和陳曉自2024年便傳出婚變，但雙方一直未正式回應，18日她發文證實離婚，「感恩遇見， 今後各⾃安好，未來同為孩⼦的⽗⺟，共同陪伴孩⼦成長。」對此經紀人表示：「謝謝大家對妍希的關心啊。」

▲陳妍希宣布離婚。（圖／記者周宸亘攝）

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陳妍希發文的第一時間，因為文中空格頗多，格式看來有些奇怪，乍看也讓人擔心是否被盜帳號或假消息，但同時微博也宣布離婚，經紀人也證實，這段「陳陳戀」真的走入歷史。

至於是否突然決定公開，陳妍希經紀人對《ETtoday星光雲》回應：「謝謝大家對妍希的關心啊，終歸是家務事，不希望佔用社會資源，希望媒體朋友也多給一些空間，對於此事我們也不會再多做回應。」對於記者表示：「希望妍希未來一切都好。」經紀人也回覆：「會轉達妳的祝福，謝謝妳。」

▲陳曉、陳妍希因合作《神鵰俠侶》相識，去年開始卻頻傳婚變。（圖／翻攝自微博）

陳妍希和陳曉2016年結婚，婚後多次傳出婚變，最近一次是2024年爆出撕破臉消息，但雙方始終保持沉默，當時陳妍希父親過世，也未見陳曉悼念，令外界有諸多揣測。18日兩人共同發表聲明證實已經離婚，表示未來將只是孩子的父母身分，正式解除夫妻關係。

陳妍希去年6月被大陸狗仔爆婚姻破裂，陳曉提出離婚後離家，夫妻已經超過半年沒有被目擊到同框時刻，兩人每每公開現身，網友總是試圖從他們身上挖出蛛絲馬跡。至於之前報導指出陳妍希摘掉婚戒一事，大陸第一狗仔卓偉表示分居1年才不戴婚戒，「說明她對這段婚姻、對陳曉應該已經徹底的絕望。」