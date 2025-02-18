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丹妮婊姐美籍夫染流感「腎臟指數超糟」！反覆發燒　醫警告：恐腎衰竭

記者田暐瑋／綜合報導

網紅丹妮婊姐文筆幽默、風格直來直往，近日透露美籍老公黑豹因流感病倒，來台灣接受治療，先後看了兩個診所、一個急診和一家大醫院，卻遲遲沒有轉好，最後檢查出腎臟數字有點糟糕，一問之下才知道老公完全沒有按照醫囑多喝水，讓她氣到抓狂：「我要離婚！」

黑豹在台灣旅遊期間因流感病倒，先後看了兩個診所、一個急診和一家大醫院，總共見了四位醫生，甚至還進行了抽血和X光檢查，丹妮婊姐幽默地表示，這趟旅程彷彿變成了一次「台灣醫療自費深度考察之旅」。然而，黑豹的病情一直沒有好轉，反覆發燒，最終丹妮婊姐帶他到大醫院做了更詳盡的檢查，發現腎臟數據不太理想。

▲丹妮婊姐不爽老公染上流感還不喝水。（圖／翻攝自丹妮婊姐臉書）

▲丹妮婊姐不爽老公染上流感還不喝水。（圖／翻攝自丹妮婊姐臉書）

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醫生追問黑豹是否有多喝水，黑豹回答說有，但實際上一天喝不到300毫升，丹妮婊姐氣得要求醫生用英文恐嚇黑豹，「醫生非常給力的照辦，拿著報告紅字威脅兼恐嚇，再怎樣就要住院巴拉巴拉巴拉。」才讓黑豹開始認真喝水，丹妮婊姐還補了一句：「喔你不喝沒關係啦我也不想當囉嗦的媽媽，你要是腎衰竭在台灣掛了，我也是會夠義氣把你遺體運回美國啦～我就拿著我的綠卡在美國找一個愛喝水的猛男～～」

丹妮婊姐指出，美國因流感死亡的人數已超過1.3萬人，部分原因是美國人接種流感疫苗的比例不高，加上美國醫療系統昂貴且不便，有美國人在郵輪上得了流感，治療後收到154萬台幣的帳單，她不禁感慨台灣的醫療費用相對便宜得多，黑豹即使是外國人，但在台灣的醫療費用總共約1.2萬多台幣，這讓丹妮婊姐對台灣的醫療系統讚不絕口，「沒有健保也比美國便宜到爆炸。」

▲丹妮婊姐不爽老公染上流感還不喝水。（圖／翻攝自丹妮婊姐臉書）

▲丹妮婊姐不爽老公染上流感還不喝水。（圖／翻攝自丹妮婊姐臉書）
  

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