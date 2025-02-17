豆花妹「存錢遇ATM吃錢」　1萬飛了超痛心：需要買醉！

記者王靖淳／綜合報導

女星豆花妹（蔡黃汝）平時工作繁忙，仍不時會透過社群與粉絲分享私下日常，今（17）日她就在IG透露她到銀行存錢時，ATM存款機數錯金額，差額高達1萬多塊，讓她相當擔心這筆錢會這樣被機器吃掉了。為此，貼文曝光後，立即掀起網友討論，同時也紛紛留言給她意見。

▲豆花妹會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）



豆花妹透露自己因趕時間而快速前往銀行操作ATM，但她在存入金額後，卻發現螢幕上顯示的金額，與她昨晚算好的數字不符。她提到，存款機顯示的數目為41200元，但她前一晚使用計算機確認的金額應為51800元，這1萬多元的誤差，讓她感到非常困惑。

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▲豆花妹存錢出包。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

豆花妹坦言，儘管心中出現疑問，但她還是選擇信任機器並確認交易，事後她回到車內，再次確認計算機上的數字，最終發現，自己可能真的遇到鈔票被機器吃掉的情形，讓她感到不滿及無奈，同時也用戲謔的語氣，表達對技術的不信任，以及對自己急躁行為的自我反省。

▲▼豆花妹回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

貼文曝光後，網友們紛紛給豆花妹意見，有人建議她可以申訴，因為點鈔機有時會出現數量錯誤的情況，還有網友鼓勵她，認為只要提出申訴，就有機會追回那些錢，要她別輕易放棄。有網友坦言對金額差異感到心痛，還有人提醒大家在進行大額交易時，最好直接在櫃檯操作以避免類似的錯誤發生。對此，豆花妹也回應網友們的建議，她表示對於能否成功追回差額感到不確定，並自嘲她的著急行為，提醒大家在類似情況時應保持冷靜，避免因急躁而造成不必要的錯誤。