柯震東宣布「暫停工作」後首發聲！　走出低潮：我不開心祂不會快樂

記者顧齊祐／綜合報導

男星柯震東近來因愛犬離世陷入悲痛，並在13日宣布暫停工作。時隔4日，他於今（17）日在社群平台再次發聲，表達希望大家都能平安健康，並表示「我好了！我們不開心祂們也不會快樂的」。

▲柯震東面對愛犬離世，嘆自己把握時間去珍惜。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

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柯震東在12日於社群媒體上透露愛犬Max的逝世，並分享了多張Max的照片。他形容自己像動漫《葬送的芙莉蓮》中的主角芙莉蓮，在摯愛的人事物逝去後，才意識到自己沒有好好把握時間去珍惜。隨後，他宣佈將暫停工作一段時間，這消息讓粉絲對他的狀態感到十分擔憂。

▲柯震東宣佈暫停工作。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



今（17）日，柯震東在Threads平台再次發聲，寫下「希望所有人與寵物都平安健康」。這條貼文引來許多網友留言安慰他，表示「我相信祂們不曾離開，只是換了方式在我們身旁」、「Max不會想看到你不開心的，終有一天，你們一定會再見面的」。

▲柯震東發文寫下「希望所有人與寵物都平安健康」。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



柯震東回應網友們說「我好了！我們不開心祂們也不會快樂的」、「祂肯定會到天堂！我……不確定」，並曬出自己詢問ChatGPT「大丹狗的平均壽命」的截圖，他欣慰說道「看到ChatGPT說10年是平均值的極限！我很開心！我有很努力的照顧祂！因為我的寶貝差100天就十歲囉」。

▲柯震東回應網友們。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

▲柯震東曬出自己詢問ChatGPT「大丹狗的平均壽命」的截圖。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）