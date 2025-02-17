《童話故事下集》5看點！柯佳嬿人間清醒金句狂戳現實　網敲碗拍第2季

▲《童話故事下集》開播後登排行榜冠軍。（圖／翻攝自童話故事下集粉專）

圖文／CTWANT

Netflix台劇《童話故事下集》開播後熱度爆棚，柯佳嬿、劉以豪主演的這部作品，不只是顛覆傳統「王子與公主幸福快樂」的童話套路，更讓觀眾笑到不行，紛紛直呼：「這根本超寫實！」網友更大讚柯佳嬿「人間清醒」，讓這部劇成為最火的話題作！

＊以下有雷，請斟酌觀賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戳破童話幻想！柯佳嬿經典台詞炸出人生真理

在劇中，柯佳嬿飾演的角色直接當著小孩的面戳破關於「王子」的美好幻想，拿出不同故事書指證歷歷王子犯了重婚罪XD，連續跟睡美人、白雪公主、美人魚結婚，這不叫渣男什麼才叫渣男！還痛快揭穿：「男人就是會故意把事情做得很爛，讓你看不下去，你就會動手！」這句台詞更讓觀眾大呼「太寫實」，甚至直言：「這種話只有當過女友或老婆的才懂！」

▲柯佳嬿台詞太寫實。（圖／翻攝自Netflixtw IG）

此外，她在戲中對於現實關係的經典發言：「就算一起跑，如果兩個人的速度不一樣，就不會一起抵達目的地，只會越離越遠。」更是狠狠擊中許多觀眾的內心，讓人看完不得不沉思。

▲《童話故事下集》演出許多人在婚姻裡的心聲。（圖／取自劉以豪IG）



劉以豪超廢老公行徑笑翻全網！

另一幕劉以豪飾演的角色被老婆要求收桌子，他竟然「只把碗丟進水槽，飲料滴滿桌、Pizza沒裝盒就直接丟冰箱」，接著還委屈抱怨：「妳又沒叫我洗碗！」這一幕讓網友笑噴，直說「男生就是說一做一，沒說的就不會主動做，根本家裡日常！」

▲劉以豪演出媽寶行徑。（圖／取自劉以豪IG）



網友笑瘋：「這部戲根本是婚姻紀錄片，Netflix真的很懂！」

《童話故事下集》的情節太過貼近現實，讓不少網友直呼「這根本是婚姻紀錄片」，完全重現了家庭生活的荒謬日常。有人大讚：「這是集齊所有抱怨拍出來的劇吧？」更有觀眾看到柯佳嬿演出「瘋女人」的橋段，忍不住表示：「超喜歡柯佳嬿演這種角色，真的超有戲。」還有觀眾驚訝地說：「我從來沒看過這麼崩壞的童話故事，但我好愛哈哈哈！」

▲《童話故事下集》重現了家庭生活的荒謬日常。 （圖／翻攝自Netflixtw IG）

而劉以豪的角色更是讓人妻們紛紛崩潰，留言區一片哀嚎：「劉以豪這次演的角色，讓人妻們都開始考慮離婚了！」還有人開玩笑說：「原來再帥的男生如果是媽寶，也必須分手！」甚至有網友感嘆Netflix這次真的抓到台灣觀眾的笑點，直言：「這部戲根本神作，請務必續拍第二季！」

▲劉以豪演媽寶男。（圖／翻攝自Netflixtw IG）



延伸閱讀

▸ 出國暈船淒涼身世越南妹！他喊「真的有愛情」 網苦勸：都是套路

▸ 廣西單身女與男友登記結婚 櫃檯前發現自已「結婚6次、離過婚」傻眼了

▸ 原始連結