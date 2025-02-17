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金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

記者張筱涵／綜合報導

韓演員金賽綸於16日離世，得年24歲。生前親近的友人受訪時透露，她曾為了生計改名後去應徵打工，但被發現後卻遭到開除，始終難以擺脫過去爭議的影響。

外送稿用　▲▼金賽綸。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸16日離世，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

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據韓媒《news1》報導，金賽綸親近友人透露，金賽綸曾改名為「金雅音（音譯，김아임）」，以此名字投遞履歷並參加面試，最終在咖啡廳找到兼職工作。然而，由於她曾是公眾人物，當身份在社群媒體上曝光後，便遭店家解僱，這讓友人相當心疼：「她只是想靠自己的力量生活，儘管只是兼職也願意嘗試，但這樣的情況一再發生，讓她感到非常苦惱。」

儘管面臨困難，金賽綸並未放棄對演戲的熱情。友人透露：「她一直希望回到螢幕前，但兼職與拍攝行程難以兼顧，因此她曾考慮與熟人在弘大附近開設咖啡廳，甚至計劃搬到附近居住。她認為，當經濟條件穩定後，會更有機會重返演藝圈，我們都很支持她的想法。」

然而，金賽綸2022年發生酒駕事件後，面臨網路惡評與謠言讓她備受壓力，心理狀態也受到嚴重影響。友人透露：「她長期接受精神科治療，情緒狀況不穩定，身邊的人都很擔心她。」

根據警方消息，金賽綸於16日下午4時54分被發現在首爾城東區聖水洞住處離世，發現者為其友人。警方表示：「目前尚未發現外部入侵的跡象，也無犯罪嫌疑，但仍在調查確切死因。」

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