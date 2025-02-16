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南珉貞拍片「實測墾丁物價」一聽金額驚呆！　高喊：是誰在傳謠言

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員南珉貞（남민정），因亮麗外型吸引了不少粉絲。除了啦啦隊的工作，她也積極經營YouTube頻道。近日，她就在頻道上傳了一部探訪墾丁大街的影片，想了解是否如網友所說，這裡的物價比其他地方高昂。影片一出，立刻引發熱烈討論。

▲韓籍啦啦隊成員南珉貞，因亮麗外型吸引了不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

▲韓籍啦啦隊成員南珉貞，因亮麗外型吸引了不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

南珉貞在影片中分享了她對墾丁大街的第一印象，就是與雙北擁擠的夜市不同，這裡的人相對較少。她接著說道「主要是針對觀光客的夜市對吧？聽說爭議還不少耶，比其他地方貴！服務態度差」，因此她想要來體驗是否真如網友所說。

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▲南珉貞到墾丁大街體驗是否跟網路上的負評一樣。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

▲南珉貞到墾丁大街體驗是否跟網路上的負評一樣。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

▲南珉貞到墾丁大街體驗是否跟網路上的負評一樣。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

接著南珉貞在觀看Google評論後，發現關於烤玉米的負評特別多，於是她選擇了一家攤販購買烤玉米。結果沒想到，她選購的玉米，秤重出來價格才68元，這也讓她立刻替店家抱不平，說「誰說買玉米要180的？其實沒有很貴吧？到底是誰在亂傳謠言」，並猜測店家可能看到了大家負評而改進了。

▲南珉貞替店家抱不平。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

▲南珉貞替店家抱不平。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

▲南珉貞替店家抱不平。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

▲南珉貞替店家抱不平。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

接著，南珉貞路過一個販售帽子的攤販，試戴了一頂小熊造型的毛帽。當得知這頂帽子要價250元時，她立刻開始對老闆撒嬌，要求便宜一點，老闆也向她比出了手指愛心回應，同意了以200元成交，讓她興奮地呼喊，並感謝老闆。

▲南珉貞對老闆撒嬌，要求便宜一點。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

▲南珉貞對老闆撒嬌，要求便宜一點。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

▲南珉貞對老闆撒嬌，要求便宜一點。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

影片公開後，吸引了大量網友討論，說道「這企劃真的蠻在地的！真的蠻用心的」、「珉貞不知不覺越來越像台灣人了」、「敢做這個議題，的確勇氣可嘉」、「看珉貞一直在凹老闆覺得好好笑」、「旺季再去就是真實價格了」、「殺價成功也太好笑了」、「跟老闆殺價那邊，真的太台了」。

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