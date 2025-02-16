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曾莞婷揮別舊愛修杰楷！　被小8歲鮮肉告白「一吻定情」正式認愛

記者黃庠棻／台北報導

TVBS戲劇《祕書俱樂部》不僅職場鬥爭不斷，辦公室戀情也打得火熱，曾莞婷飾演的高双芸揮別舊愛韓信正（修杰楷飾）後，逐漸對管麟飾演的祕書周家偉動心，管麟則是趁勝追擊大膽告白，兩人當眾熱吻，戀愛指數爆表。

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

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劇中，修杰楷在經歷一番波折後，向曾莞婷懺悔道歉，坦承過去的錯誤，女方望著他的眼神雖然依舊溫柔，卻已不再帶有過去的依戀，她坦言「是小周（管麟飾）讓我知道還有更值得的人在等著我」。就在這段舊愛劃下句點之際，管麟也鼓起勇氣向曾莞婷告白，他的真情流露讓曾莞婷動搖，並且毫無猶豫地直接吻上管麟，這一吻正式宣告兩人的戀情，關係進入新階段。

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

但另一邊，Cindy王（賴雅妍飾）認為張世平（王傳一飾）把自己當成花瓶，沒有認可她的工作能力而感到不悅，兩人再次鬧翻。最新劇情中，王傳一的大男人主義再度爆發，讓賴雅妍覺得女性的工作能力不重要、在職場應該安靜陪在男性身邊，賴雅妍因此徹底心寒，兩人關係降到冰點。

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

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《祕書俱樂部》中，黃尚禾飾演反派吳天富，發現自己被業務部耍得團團轉，決定再次反擊，他鎖定對自己死心塌地的祕書李宓（楊晴飾），甜言蜜語哄騙她。而楊晴為了愛情，不惜暗中幫忙，靠關係攔截業務部的重要客戶，讓業務部吃了大悶虧。

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

楊晴分享「李宓這個角色雖然是個笑面虎，在同事眼中又是個心機女，但她對壞主管日久生情，在感情上可以說是個笨蛋。」黃尚禾使出戀愛陷阱，讓他的祕書變成「工具人」，令觀眾氣得牙癢癢。楊晴也偷偷透露，李宓最後會黑化，將有不一樣的轉機。更多精彩劇情，敬請鎖定《祕書俱樂部》，每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

▲《祕書俱樂部》最新劇情中，三對CP感情皆產生變化。（圖／TVBS提供）

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祕書俱樂部, 修杰楷, 曾莞婷

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