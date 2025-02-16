孟耿如神隱10個月「首度露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

記者潘慧中／綜合報導

黃子佼涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，引發各界關注之於，也連帶影響到孟耿如的演藝事業，老婆創立的香氛品牌也跟著暫停營運。沒想到神隱未露臉長達10個月的孟耿如，16日悄悄在社群網站曝光了久違的正臉照。

▲孟耿如久違10個月終於露臉。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）



照片中，可以看到孟耿如在日本遊玩，戴著黑色毛帽，穿上同色系菱格紋厚外套，搭配深色長褲，整體造型簡約保暖。她四處拍照遊玩，還不時對著鏡頭露出淺笑，玩得十分盡興。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孟耿如去日本玩，但不見黃子佼的身影。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）



事實上，孟耿如上一次有入鏡的貼文上傳於2024年4月，但後來因替黃子佼道歉時，其中一句「黃子佼未了解販售影片的取得來源」引發爭論，進而一度關閉社群平台，過了8個月才重開。

▲孟耿如的演藝事業因老公黃子佼而受到波及。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）



而之前黃子佼案再度引發討論的原因是，外界原以為他被起訴涉無故持有47人共48部兒少性影像，3日宣判後，才驚爆受害人數雖因其中12人未到案、無法確認是否未成年，因而減為35人，性影像數量卻暴增到2259個檔案。

▲黃子佼形象與事業全毀。（圖／記者李毓康攝）



黃子佼雖聲稱買片紓壓、隨機選購，非專挑未成年、也非每次都看完，更認不出影中人是否為中小學生等辯詞。然而，法官都逐一打臉，斥他狡辯反覆不可信，判他有期徒刑8月，不得易科罰金，併科罰金10萬。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。