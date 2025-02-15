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啾聲迴盪攝影棚！「人體鬧鐘」李浚赫酥麻吻醒韓志旼　大結局甜炸

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《我的完美秘書》由「浪漫愛情劇女王」韓志旼與「西裝男神」李浚赫主演，14日西洋情人節播出大結局，粉紅泡泡吹好吹滿，助攻收視創新高平均12%、最高收視瞬間來到12.7%，連續霸榜Hami Video影劇館冠軍寶座！最後一集，李浚赫變身「人體鬧鐘」，溫柔喚醒賴床的韓志旼，幕後花絮隨之曝光，兩人吻聲迴盪攝影棚，看得觀眾臉紅心跳。

▲▼▲▼啾啾聲迴盪攝影棚！《秘書》李浚赫「人體鬧鐘」吻醒韓志旼　酥麻。（圖／Hami Video提供）

▲《我的完美秘書》正式收官。（圖／Hami Video提供）

《我的完美秘書》迎來大結局，李浚赫正式升格男友，他變身「人體鬧鐘」，溫柔喚醒賴床的韓志旼，更寵溺借出手臂讓她當枕頭，接著輕啄女方雙頰低語：「繼續睡吧，姜智允。」不只如此，兩人還在沙發上瘋狂調情，李浚赫霸氣壓住韓志旼，熱吻加碼放送，甜蜜氛圍炸裂，讓粉絲直呼：「這份情人節的巧克力糖度已經超標！」

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▲▼▲▼啾啾聲迴盪攝影棚！《秘書》李浚赫「人體鬧鐘」吻醒韓志旼　酥麻。（圖／Hami Video提供）

▲▼《我的完美秘書》結局撒糖撒好撒滿，李浚赫「人體鬧鐘」吻醒韓志旼。（圖／Hami Video提供）

▲▼《秘書》李浚赫「人體鬧鐘」吻醒韓志旼　酥麻。（圖／Hami Video提供）

不僅如此，李浚赫所屬經紀公司YouTube頻道更大方公開吻戲幕後花絮，他在床上越親越大聲，靜謐片場內每個「啾啾聲」都讓人酥到不行！兩位主角窩在沙發上追劇，韓志旼親手餵食洋芋片，隨後「沙發吻」火力全開，親到整個攝影棚都迴盪著接吻聲，閃到讓劇迷全程嘴角失守「這是最棒的情人節禮物！」、「才12集怎麼夠？快點加拍！」、「看完整晚都失眠的我是正常的嗎？」

▲▼啾啾聲迴盪攝影棚！《秘書》李浚赫「人體鬧鐘」吻醒韓志旼　酥麻。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《秘書》幕後花絮曝光，兩位主角親吻聲迴盪攝影棚。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《秘書》幕後花絮曝光，兩位主角親吻聲迴盪攝影棚。（圖／翻攝自YouTube）

《我的完美秘書》正式收官，李浚赫為回饋劇迷將於18日來台，全台觀眾將可感受全民老公的魅力；還有中華電信北中南共10間門市已設置李浚赫等身立牌，粉絲只要前往門市拍照打卡，就有機會獲得限量親簽海報。《我的完美秘書》全劇已在Hami Video全台獨家上架。

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我的完美秘書, 韓志, 李浚赫

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