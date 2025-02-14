陸狗仔爆當紅CP秘戀！暗揭「渣男甩地下女友+女星變小三」2CP中槍

記者陳芊秀／綜合報導

大陸狗仔「張小寒」情人節曝光一對當紅CP秘戀成真，預告時丟出3大線索，包括「近期大熱CP、95後」，並強調不是棣欣引力（王鶴棣虞書欣）、吳露可逃（吳磊趙露思）。狗仔14日曬出一連串漫畫爆料，卻揭露男方為追女星甩地下女友，女星成了小三。

▲陸狗仔「張小寒」聲稱當紅CP成真。（圖／翻攝自微博）

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狗仔張小寒以「嗑到真CP」作為開頭，全程以漫畫描述，假名稱女星「小琪」參加綜藝出道，有過很「坑」的感情經歷，曾因戲生情與知名男星在一起，結果又是分手，去年與男星「阿月」搭檔的劇爆紅，網友大嗑兩人CP。爆料漫畫指出，女星小琪原本看不上男星阿月，但是阿月「堅決甩掉自己的圈內地下女友」，她面對男方瘋狂示好，曖昧火花不斷，經不住朋友勸說，答應與對方在一起，兩人都在事業上升期，因此決定不公開以事業為重。漫畫提及男星甩女友時，手機訊息出現「你個渣男……」。

▲陸狗仔「張小寒」聲稱小琪、阿月去年演的戲劇爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲「張小寒」漫畫爆料，男星甩了地下圈內女友，追求女星。（圖／翻攝自微博）

▲女星答應交往。（圖／翻攝自微博）

陸網批評漫畫爆料形同「造謠」，且看似爆料當紅CP成真，實則爆出男星是渣男，女星成了小三。網友留言「這漫畫畫得模棱兩可啊，去年最火（紅）的兩CP（昀牽孟繞和禹宙中欣）好像都能代入」。而去年最紅的螢幕CP，一對是《永夜星河》丁禹兮、虞書欣，另一對是《九重紫》孟子義、李昀銳，雙方CP粉紛紛否認是漫畫中的人物，「孟姐不是綜藝出道的」、「這兩個都不可能」、「感覺就是來蹭的」、「究竟是誰在認領？男方從漫畫看不是個好人」、「這是什麽和什麽啊？寫個名字不行嗎？到底是誰啊」。

▲《永夜星河》丁禹兮、虞書欣CP搭檔爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲《九重紫》孟子義、李昀銳雙雙升咖。（圖／翻攝自微博）